Slovenya'da Fenerbahçe'ye çirkin saldırı

















Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi’nde Maribor’u 3-0 yendi! Play-off rakibi belli oldu





Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Maribor'u 3-0 yendi ve play-off'a yükseldi. İlk maçta 3-1 kazanan Fenerbahçe, Sloven ekibini rahat bir şekilde elemeyi başardı. Fenerbahçe'nin play-off'taki rakibi netlik kazandı.



UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Maribor’u 3-0 yenen Fenerbahçe, ilk maçtaki 3-1’lik galibiyetle beraber Sloven ekibini rahat bir şekilde elemeyi başardı. Fenerbahçe’nin play-off turundaki rakibi de belli oldu.



Kadıköy’deki maçı 3-1 kazanan Fenerbahçe, Slovenya’daki rövanş maçına da çok iyi başladı ve 17. dakikada İrfan Can Kahveci’nin golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 32. dakikasında penaltı kazanan Maribor’da Arnel Jakupovic vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat’ı geçemedi.



İlk yarıyı önde tamamlayan temsilcimiz ikinci yarıda farkı artırmak için girişimlerde bulunurken, tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle maç yaklaşık 30 dakika durdu.



Karşılaşmanın tekrar başlamasının ardından gollerini sıralayan Fenerbahçe, 90+21’de Sebastian Szymanski ve 90+23’te Dusan Tadic ile maçın skorunu 3-0 olarak belirledi ve play-off’a yükseldi.



Fenerbahçe’nin, play-off’taki rakibi Hollanda temsilcisi Twente oldu. Play-off maçları 24 ve 31 Ağustos’ta oynanacak.





KALE İRFAN CAN’A EMANET



Fenerbahçe’de Maribor ile oynanan rövanş maçında kale İrfan Can Eğribayat’a emanet edildi. Teknik direktör İsmail Kartal, ilk maçta görev alan Altay Bayındır’ı yedek soyundururken İrfan Can Eğribayat, fileleri korudu.



SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 7 EKSİK



Fenerbahçe, Maribor maçına 7 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte, UEFA listesinde yer almayan Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Serdar Dursun ve Emre Mor’un yanı sıra Süper Lig’in ilk haftasındaki Gaziantep FK maçında sakatlanan Osayi Samuel ve Rodrigo Becao mücadelede görev alamadı.



Bu oyuncuların yanı sıra kamp kadrosuna dahil edilen ancak hafif sakatlığı bulunan Crespo karşılaşmada forma giyemedi.



TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI



Sarı-lacivertli taraftarlar, Maribor-Fenerbahçe maçında da takımlarına destek oldu. Birçok ülkeden maçın oynanacağı Ljudski Vrt Stadyumu’na gelen taraftarlar, tezahüratlarla sarı-lacivertli takıma destek oldu.



Öte yandan Galatasaray ve Trabzonspor formalı taraftarların da stada gelerek Fenerbahçe’ye destek olduğu görüldü.



Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe’nin, Maribor ile deplasmanda oynadığı maçın ikinci yarısında iki takım taraftarları arasında olaylar çıktı.Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Maribor’a konuk olan Fenerbahçe’de, İrfan Can Kahveci’nin golüyle 1-0 öne geçen sarı lacivertliler, ilk maçtaki 3-1’lik galibiyetle beraber büyük bir avantaj elde etti.Ancak ilk yarıda kaleci İrfan Can Eğribayat’ın kafasına yabancı madde atan Sloven ekibin taraftarları, ikinci yarının 66. dakikasında Fenerbahçeli taraftarların olduğu tribüne saldırmaya kalkınca ortalık karıştı.İki takım taraftarları arasındaki olay bir anda alevlendi ve maç durdu. Sloven polisler karışıklığın çıktığı yere hareketlenirken, Fenerbahçeli futbolcular da sarı lacivertli taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.Fenerbahçeli taraftarlar ve Sloven taraftarlar arasındaki hattı genişleten polis ekipleri, tansiyonu düşürmekte zorluk çekti.Alınan bilgilere göre, saha içine giren bir Maribor taraftarı, Fenerbahçe tribününe ait bir pankartı almaya kalktı. Fenerbahçeli taraftarlar saha kenarına atlayıp pankartı geri almak isteyince gerilimin boyutu arttı.Yaklaşık 20 dakikalık beklemenin ardından Fenerbahçeli taraftarların stadı terk etmesi yönünde karar verildi. Ve 30 dakikalık duraklama sonrası, kale arkasındaki Fenerbahçeli taraftarların dışarı çıkartılmasıyla maç kaldığı yerden devam etti.