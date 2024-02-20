Aday listeleri için son saatler

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ilan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin seçim takvime göre siyasi parti ilçe başkanlıkları belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına saat 17.00'ye kadar iletecek.



Bağımsız adaylar da başvurularını en geç saat 17.00'ye kadar yapabilecek.



Seçim takviminin diğer aşamaları şöyle:



22 Şubat: Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.



23 Şubat: Geçici aday listeleri ilan edilecek.



29 Şubat: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.



3 Mart: Kesin aday listeleri ilan edilecek.



4 Mart: Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak.



21 Mart: Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.



24 Mart: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.



30 Mart: Seçim propagandasının sonu.



31 Mart: Oy verme günü.