Samanyolu Haber /Politika / Gelecek Partisi'nden topluca istifa edip MHP'ye katıldılar /20 Şubat 2024 09:49

Gelecek Partisi'nden topluca istifa edip MHP'ye katıldılar

Bolu’da Gelecek Partisi'nin tüm yönetim kadrosu ve üyeleri istifa etti. İstifa eden partililer MHP'ye katıldıklarını duyurdu.

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Gelecek Partisi Bolu İl Başkanı Özkan Güneç, Merkez ilçe Başkanı Sefer Gülen, Gençlik Kolları Başkanı Utku Erişen ile Kadın Kolları Başkanı Elif Aksu ile il ve ilçe yönetimi toplu halde partilerinden istifa ederek MHP'ye katıldı.

MHP Bolu İl Başkanlığında düzenlenen rozet takma törenine MHP İl Başkanı Ayhan Çelikkol, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül ile partililer katıldı.

3.5 yıl sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini belirten Özkan Güneç, "Gördüğüm lüzum üzerine 3.5 yıl boyunca yürüttüğüm Gelecek Partisi Bolu kurucu il başkanlığından şu an devam etmekte olan il başkanı görevimden, il başkan yardımcılarım, il yönetimi ve ilçe başkanları yönetimleri, gençlik kolları başkanları yönetimleri, kadın kolları başkanları yönetimleri ve üyelerimizle toplu halde istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi saflarına katıldık. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin ve partimizin her daim yanında olacağız" dedi.
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