Samanyolu Haber /Gündem / Adaylığı düşürülmüştü, YSK 'dur' dedi /02 Mart 2024 16:48

Adaylığı düşürülmüştü, YSK 'dur' dedi

Kocaeli Başiskele'de CHP'nin başkan adayı Anıl Acurman’ın adaylığı seçim kurulları tarafından düşürüldü. YSK kararı inceledi, adaylığın kabulü yönünde karar verdi.

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Kocaeli'de CHP Başiskele Belediye başkan adayı Anıl Acurman’ın adaylığı, yapılan itiraz üzerine ilçe ve il seçim kurulları tarafından düşürüldü. Kararı inceleyen YSK, ‘tam kanunsuzluk’ nedeniyle kararı kaldırarak Acurman’ın adaylığını kabul etti.

BİR PARTİ ÜYESİ ŞİKAYET ETTİ

CHP Genel Merkezi tarafından 12 Şubat’ta Başiskele Belediye başkan adayı olarak gösterilen Anıl Acurman, adaylık kararı sonrası partinin ilçe başkanlığı görevinden istifa etti.

İddiaya göre, CHP üyesi M.D., Acurman’ın adaylık sürecinde istifa etmesine rağmen ilçe başkanı olarak görev yaptığı ve belgeleri ilçe başkanı sıfatıyla imzaladığı gerekçesiyle 26 Şubat’ta ilçe seçim kuruluna itirazda bulundu.

İTİRAZI REDDEDİLDİ

İlçe seçim kurulu ‘ilçe başkanlığı görevinden gereken zamanda istifa etmediği’ gerekçesiyle Anıl Acurman’ın adaylığının düşürülmesine karar verdi.

Acurman, M.D.’nin itiraz etme hakkı bulunmadığı ve ilçe başkanlığından istifa ederek bunun karar defterine işlendiği gerekçesiyle itiraz etti. İtiraz sonrası bu karar il seçim kurulu tarafından incelendi. İl Seçim Kurulu’nun, oy birliğiyle itirazı reddetmesinin ardından Acurman’ın adaylığı düşürüldü.

YSK 'TAM KANUNSUZLUK' DEDİ

Kararı inceleyen Yüksek Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulu ve il seçim kurulunun kararlarını ‘tam kanunsuzluk’ nedeniyle kaldırarak Acurman’ın yeniden adaylığına karar verdi. Kararın ardından Acurman, yeniden CHP Başiskele Belediye başkan adayı oldu.
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