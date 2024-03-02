Kırmızı kart gördüğü pozisyonda hastanelik oldu

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında oynadığı maçta son sırada bulunan İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Ankaragücü kalecisi Ertaç Özbir, baygınlık geçirdiği pozisyonda kırmızı kart gördü.



Karşılaşmada 38. dakikada oynanırken gelişen İstanbulspor atağında savunma arkasına atılan topta kalesini terk eden Ertaç Özbir'in, ceza sahası dışında rakibi Emir Kaan Gültekin'e yaptığı harekete hakem faul verdi. Bu pozisyonda hakem Muhammet Ali Metoğlu, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle Ertaç'a kırmızı kart gösterdi.



Pozisyonda sakatlanan ve baygınlık geçiren Ertaç'a ilk müdahale sahada yapıldı. Oyuncu sedyeyle ambulansa taşınarak tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Omzundan sakatlanan Emir Kaan Gültekin de maça devam edemedi ve oyun alanını sedyeyle terk etti.