Samanyolu Haber /Dünya / Barış Adaları Enstitüsü New Jersey’in kahramanlarını ödüllendirdi /02 Mart 2024 14:39

Barış Adaları Enstitüsü New Jersey’in kahramanlarını ödüllendirdi

Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletinde faaliyet gösteren Barış Adaları Enstitüsü (Peace Islands Institute), toplum sağlığı ve güvenliğine katkıda bulunan güvenlik ve sağlık görevlileri için özel bir gece düzenledi.

SHABER3.COM

Bu yıl 12.si düzenlenen programda yıl içerisinde görevlerinde başarılara imza atan federal ve lokal güvenlik birimi, polis, itfaiye ve acil servis çalışanlarına üstün hizmet ve kahramanlık plaketleri verildi.

Hizmetten.com'un haberine göre, Güvenlik birimleri, farklı sektörden yaklaşık 50 kurum, organizasyon temsilcisi ve toplum liderlerinden 250’nin üzerinde katılımın olduğu program Hilton otelde gerçekleşti.

4 KİŞİNİN HAYATINI KURTARAN KAHRAMAN İTFAYECİ

Ödül töreninde, geçen sene bir yangında kendi hayatını riske atarak, 4 kişinin hayatını kurtaran Paterson kasabası itfaiyecisi Ryan Stoeckle ayakta alkışlandı.



Federal Soruşturma Bürosu müdürü James E. Dennehy konuşmasında, farklı kesimlerden herkesin din, vicdan ve konuşma özgürlüklerini sağlama vazifesi gören ve toplumun sağlık ve yaşam koşullarını iyileştiren herkesin takdiri hak ettiğini vurguladı.

Dennehy bu bağlamda, Barış Adaları Enstitüsü’nün böyle bir programla onları takdir etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

12. Halk Kahramanları ödül töreninde bu sene ödüle layık görülen isimler: Michael Scanio: New Jersey Union İlçesi – Acil Servis Müdürü ve İtfaiyeci Arnold B. Adams: Federal Soruşturma Bürosu Halkla ilişkiler Temsilcisi Nicole Graves-Watson: Essex İlçesi Savcılığı Halkla İlişkiler Temsilcisi Michael V. Savnik: New Jersey Eyalet Polisi Dedektif Ryan Stoeckle: Paterson şehri İtfaiyecisi Isa Abbassi: Paterson şehri Emniyet Müdürü



Barış Adaları Enstitüsü, herkesin özgürlüğü ve güvenliğinin teminatı olan güvenlik kurumlarının çalışmalarını ödüllendirmesi katılımcıların takdirini topladı.


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