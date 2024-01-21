Samanyolu Haber /Gündem / Adaylıktan ve aktif siyasetten çekilmişti: Ahmet Türk hakkında flaş iddia! /21 Ocak 2024 14:14

Adaylıktan ve aktif siyasetten çekilmişti: Ahmet Türk hakkında flaş iddia!

Mardin’de, DEM Parti’nin Büyükşehir Belediye başkan aday adayı olup girdiği ön seçimde yüzde 50+1 oy alamadığı için adaylıktan çekilen Ahmet Türk’ün aday olarak açıklanacağı ileri sürüldü.

SHABER3.COM

DEM Parti‘nin aday belirlemek için gerçekleştirdiği ön seçimlere Mardin’de giren Ahmet Türk, ilk turda ikinci sıradaki adaya fark atmasına rağmen yüzde 50+1 oy alamadı. Seçim ikinci tura kalırken, Türk, sürpriz bir karar ile adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre, Türk’ün bu kararından sonra kendisine adaylıktan çekilmemesi ve aktif siyaseti bırakmaması nedeniyle çok baskı yapıldığı öğrenilirken, DEM Parti de sorunu çözmek için görüşmeler gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmeler ve Ahmet Türk’e geri dönmesi için yapılan baskıların sonuç verdiği iddia edildi. Türk’ten sonra en çok oyu alan aday Azad Yıldırım’ın çekilmesi ile Türk, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak bugün açıklanacağı öğrenildi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Adaylıktan ve aktif siyasetten çekilmişti: Ahmet Türk... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:25:22