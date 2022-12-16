Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için “Millet, İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde konuşma yaptı. Uysal şunları söyledi:







* “Bir tarihi günde buradayız. İlk ayak basan astronotun dediği gibi benim için küçük ama insanlık tarihi için bir büyük adımdır dediği gibi, Türk milletinin tarihi yürüyüşünde bir önemli kilometre taşının bulunduğu noktadayız.





* Bir büyük üzüntü içerisindeyim. Milletim için üzüntü içerisindeyim. Bu büyük devlet için üzüntü içerisindeyim. Geleceği karartılan gençlerimiz adına bir büyük üzüntü içerisindeyim…





* Zalim, zulmünü celladına yaptırırmış. Zalime, onun cellatlarına, uşaklarına karşı bir büyük mücadeleyi burada başlatıyoruz. Yek vücut oluyoruz. Hep beraber ‘Yeter, söz milletin' diye haykırıyoruz.





* Bu cezayı verdiler ama bilsinler ki bu kararın nokta kadar, milletin vicdanında bir karşılığı yoktur. Bu kararı alanları biliyoruz. Bu kararları aldıranları biliyoruz. Herkesin bildiği bir sır. Demokrasiyle, hukukla bu iktidar sahiplerinin ufuklarını gördük.





* Adaleti sistematik bir şekilde bu memlekette uygulayanlara, adınız ak olacağına alnınız ak olsaydı. Yarınlarda göreceğiz. Bu ülkenin kaldırım taşlarında İstanbul başta olmak üzere bu kararları alanlar, alnı dik, başı dik bir şekilde dolaşamayacaklar.”