Enes Kanter, Vatikan'da Papa ile görüştü

Enes Kanter Freedom, özel olarak davet edildiği Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile insan hakları konusunda bir görüşme yaptı.





Ziyareti Sosyal Medyadan duyuran Enes Kanter Papa'ya ve Vatikan yetkililerine teşekkür etti.

İşte Enes Kanter'in mesaji

Ne büyük bir onur! Hayatımdaki en özel anlardan biri. @Pontifex ile dünyadaki insan hakları hakkında harika bir sohbet gerçekleştirdik. Özel davet için Vatikan'a teşekkür ederim.

Dünyanın her yerinde insan hakları ve #Özgürlük için ayağa kalkmak için sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum.



