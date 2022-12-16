Samanyolu Haber /Gündem / Enes Kanter, Vatikan'da Papa ile görüştü /16 Aralık 2022 00:44

Enes Kanter, Vatikan'da Papa ile görüştü

İnsan Hakları savunucusu NBA Yıldızı Enes Kanter , Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile bir araya geldi .

Enes Kanter, Vatikan'da Papa ile görüştü

Enes Kanter Freedom, özel olarak davet edildiği Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus  ile insan hakları konusunda bir görüşme yaptı. 

Ziyareti Sosyal Medyadan duyuran Enes Kanter Papa'ya ve Vatikan yetkililerine teşekkür etti. 
İşte Enes Kanter'in mesaji 
 
Ne büyük bir onur! Hayatımdaki en özel anlardan biri. @Pontifex ile dünyadaki insan hakları hakkında harika bir sohbet gerçekleştirdik. Özel davet için Vatikan'a teşekkür ederim.
Dünyanın her yerinde insan hakları ve #Özgürlük için ayağa kalkmak için sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum.

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