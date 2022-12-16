Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu davasında son dakika gelişmesi: Savcılık da kararı beğenmedi /16 Aralık 2022 00:07

İmamoğlu davasında son dakika gelişmesi: Savcılık da kararı beğenmedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Savcılık, verilen kararın bozulması için istinafa gidecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

“KARARIN BOZULMASI İÇİN İSTİNAFA GİDİLECEK”  

Kararın ardından savcılık, hükümdeki bir kısım hatalar ve eksiklikler nedeniyle, kararı veren Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne müddeti muhafaza talebi konulu bir dilekçe sundu. Dilekçede, usül ve yasaya aykırı hususları içermesi sebebiyle kararın bozulması için istinaf yoluna gidileceği belirtildi. Dilekçede, “İstinaf layihamızı hazırlamak üzere gerekçeli kararın Başsavcılığımıza tebliği kamu adına talep olunur” denildi.
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