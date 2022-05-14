Samanyolu Haber /Gündem / Adli Tıp, yüzde 85 engelli Mehtap Şentürk'e ikinci kez 'cezaevinde kalabilir' raporu verdi /14 Mayıs 2022 16:05

Adli Tıp, yüzde 85 engelli Mehtap Şentürk'e ikinci kez 'cezaevinde kalabilir' raporu verdi

14 yıldır MS hastası olan fen bilgisi öğretmeni Mehtap Şentürk’e (34) ikinci kez cezaevinde kalabilir raporu verildi. Ağır hasta bir kadına yapılanlara tepki gösteren milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Tek ilkeleri süründürmek” dedi.

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Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, yüzde 85 engelli olan felçli Mehtap Şentürk’e yine engelli raporu verdi.

Ağır hasta bir kadına yapılanlara “Zulüm bitmiyor, süründürme tek ilkeleri!” diye tepki gösteren HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, kamuoyuna bu olayı takip etmeleri için çağrıda bulundu.



Gergerlioğlu, “Yüzde 85 engelli, elleri ve ayakları yarı felç, altına idrarını kaçıran Mehtap Şentürk’ün sağlıklı hayatına @ADLITIPKURUMU yine geçit vermedi! Ağır hastaya “R tip cezaevinde 1 ay kalsın, bakarız yine raporu verdi. Kamuoyu 1 ayı takip etmeli.” dedi.

3 MART’TAN BERİ HAPİSTE
Fen bilgisi öğretmeni Mehtap Şentürk’e ilk raporu 16 Mart’ta Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi verdi. Raporda “Ceza tehiri gerekmez, oybirliğiyle R tipinde kalması uygundur” denildi.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 3. İhtisas Kurulu’nun 25 Nisan 2022’de verdiği kararda ise “R (rehabilitasyon) tipi cezaevi şartlarında yatırılarak 1 ay izlenmesi sonrası günlük rutini ve yaşamsal aktiviteleri ile ilgili bilgilerin ayrıntılı bir şekilde belirtildiği gözlem raporu ve tıbbi evrakları ile yeniden kurulumuza muayeneye gönderilmesi sonrasında sorulan hususlar hakkında görüş bildirileceği oy birliği ile mütalaa olunur.” denildi.

Kararda, Şentürk’e Adli Tıp’ta yapılan muayenede “yatağa bağımlı oturma postürünü bile desteksiz sağlayamadığı” da belirtildi.


Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında 7 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezası onaylandığı için 3 Mart’ta tutuklanan Mehtap Şentürk, şu anda Sincan Cezaevine içindeki kampüs hastanesinde kalıyor.

14 yıl yıldır MS hastası olan fen bilgisi öğretmeni Şentürk, tekerlekli sandalyeye mahkum. Tuvalet dahil kişisel hiçbir ihtiyacını tek başına gideremiyor. Yemek yiyemiyor, yürüyemiyor. Altı da birlikte yaşadığı annesi tarafından bezleniyordu.
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