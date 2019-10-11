Adobe, yaptırım gerekçesiyle Venezuela'daki bütün kullanıcı hesaplarını kapattı

Adobe, çeşitli programları ve uygulamaları aracılığıyla dünyanın dört bir yanında sanatçılara ve tasarımcılara hizmet ediyor. Firma, ABD Başkanı Trump’ın emrine uygun olarak Venezuela'da verdiği hizmetleri sonlandırdı. Bu hareket hem ücretli hem ücretsiz sürüm kullanan kişileri etkiledi.







Webtekno'nun aktardığına göre Adobe, sitesinin soru cevap kısmında yaptığı açıklamada, ABD hükümeti tarafından yayınlanan 13884 numaralı emir/yaptırım gerekçesiyle ABD’li şirketlerin, kuruluşların ve kişilerin pratikte Venezuela ile yapacakları her türlü işlemin yasaklandığını, bu emre uymak için Venezuelalı kullanıcıların hesaplarını kapattıklarını açıkladı.





Adobe bu kanuna en geniş çaplı tepki veren firmalardan biri olarak dikkate çarptı. Şu anda Office 365 gibi hizmetler hala Venezuela’da kullanılabiliyor. Hükümetten yapılan açıklamada bu düzenlemenin amacı olarak Venezuela Hükümetini ve destekçilerini engellemek olarak belirtildi.





Adobe bu hesapları ne zaman yeniden aktif hale getireceğini ya da getirip getirmeyeceğini açıklamadı. Firma, gelişmeleri ise yakından takip edeceğini belirtti. Firma, ülkedeki kullanıcılara uygulamaları indirmeleri için 28 Ekim’e kadar zaman verdi.



