Adrese teslim iş ilanında bu seferki yer Trabzon: İHA uçuracak büro elemanı aranıyor!

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kişiye özel ilanlara ilişkin cezai yaptırım uyarısına karşın üniversiteler, belirli bir adayı işaret eden kadro şartları belirlemeye devam ediyor. Trabzon Üniversitesi’nde açılan sözleşmeli büro personeli ilanına başvuru için “İnsansız Hava Aracı Ticari Pilot Sertifikasına sahip olmak” şartı koşuldu.





Birgün Gazetesi'nin haberine göre Trabzon Üniversitesi’nde, ilan için belirlenen kriterleri karşılayan tek aday olan ve işe girmeye hak kazanan kişi ile aynı soyadı taşıyan bir profesörün olması dikkat çekti.





HEM MÜHENDİS HEM İHA PİLOTU





Trabzon Üniversitesi, üniversite bünyesinde büro personeli olarak çalışacak kişilerin belirlenmesi için 26 Haziran’da dokuz ayrı ilan açtı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara başvuru için çeşitli özel kriterler getirildi. Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisleri’nin başvurabileceği ilana başvuru için bir de ‘İHA Pilot Sertifikası’na sahip olmak’ şartı arandı.





KPSS PUANI DÜŞÜK







Üniversite, dokuz büro personeli alımına ilişkin ilanın başvuru sonuçlarını açıkladı. Başvuru için İHA Pilot Sertifikası’na sahip olunması şartı koşulan ilanın sonuç kısmına, “Diğer başvurular arasında ilan şartlarını sağlayan aday bulunmamaktadır” notu düşüldü. İşe alınmaya Sena A. isimli bir kişinin hak kazandığı bildirildi. İşe kabul alan Sena A.’nın KPSS puanının da sadece 63,8 olduğu bildirildi. Düşük KPSS puanı ile işe alınan Sena A. ile aynı soyadı taşıyan bir kişinin Trabzon Üniversitesi’nde akademisyen olarak görev yapması dikkat çekti.





Yalnızca 63 puan ile üniversitenin belirlediği özel koşula uyduğu için işe giren Sena A. ile aynı soyada sahip akademisyenin aynı zamanda Trabzon Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde müdür olarak görev yaptığı öğrenildi.