Samanyolu Haber /Gündem / AFAD açıkladı: Can kaybı 41 bin 156'ya yükseldi /20 Şubat 2023 13:55

AFAD açıkladı: Can kaybı 41 bin 156'ya yükseldi

AFAD'ın açıkladığı resmi kayıtlara göre Maraş depremlerinde şimdiye kadar 41 bin 156 kişi hayatını kaybetti.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), resmi kayıtlara göre Maraş merkezli depremlerde kimliği belirlenen 41 bin 156 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Maalesef 41 bin 156 insanımız hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmalarına 35 bin 250 personelimiz destek verdi. 19 bin arama kurtarma personeli aktif olarak devam ediyor.  Bölgede 250 binin üzerinde personelle çalışmalara devam ediyoruz. Şu anda 15 bin 250 iş makinesi çalışmalarıma devam ediyor. 78 uçak, 116 helikopter aktif çalışmalara devam ediyor. 11 binin üzerinde sorti yapıldı" dedi.
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