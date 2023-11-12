Afrika değil, Roma... Görenler inanamadı!

Başkent Roma’ya bağlı Ladispoli kasabasında sirkten kaçtığı belirlenen aslanı gören İtalyanlar gözlerine inanamadı.







Sakince yürüyen aslanı gören mahalle sakinleri, korku ve şaşkınlık içinde o anları cep telefonlarıyla kaydetti.





Başkentin batısındaki sahil kasabası Ladispoli’de kurulan bir sirk bünyesinde bulunan aslanın, dün öğleden sonra 15.00 sularında sirkten kaçtığı belirtildi.





Aslanın kaçtığı haberlerinin hızla yayılması üzerine Ladispoli Belediye Başkanı Alessandro Grando’nun, saat 16.30 civarında aslanın sirkten kaçtığı haberini resmen doğruladığı ve vatandaşlardan evde kalmalarını istediği ifade edildi.





BÜYÜK KORKU VE ENDİŞEYE YOL AÇTI

Başkanın açıklamasıyla kentte hayvanı yakalamak için uzman veteriner ekipler ve kolluk kuvvetleri tarafından hemen çalışma başlatıldığı kaydedildi.





Yakalama çalışmaları sürerken aslanın, saat 18.30-19.00 civarında özellikle kent merkezinde evlerin arasında dolaşmasının belde de büyük korku ve endişeye yol açtığı aktarıldı.





SAKİNLEŞTİRİCİ MERMİYLE VURULDU

Haberlerde, bölgede havadan tarama yapan bir polis helikopterinin saat 21.00 civarında kent merkezine yakın ekili bir tarlada aslanın yerini tespit ettiği ardından da hayvana sakinleştirici mermilerle müdahale edildiği bildirildi.





Aslanın, sakinleştiricinin etkisiyle uykuya dalmasının ardından emniyet altına alındığı, daha sonra da sirk personeline teslim edildiği belirtildi.





SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bu arada, Civitavecchia Cumhuriyet Savcılığı’nın aslanın sirkten kaçışıyla ilgili ihmal olup olmadığına dair soruşturma başlatacağı da kaydedildi.





Sirkten kaçan aslanın, Ladispoli caddelerinde evlerin ve otomobillerin arasından geçtiği görüntüler, sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılan görüntülerden oldu.