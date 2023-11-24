Afrika’nın en büyük altın rafinerisini Rusya kuruyor

Rusya Devlet Haber Ajansı RIA’nın haberine göre Mali Ekonomi ve Maliye Bakanı Alousseni Sanou, başkentte yıllık 200 ton kapasiteli Batı Afrika'nın en büyük altın işleme tesisinin inşası için mutabakat zaptı imzaladığını söyledi.





Bakan, ulusal TV kanalı ORTM'de yaptığı açıklamada, mutabakatın dört yıl süreyle geçerli olduğunu ve tüm altın üretiminin kontrol edilmesine imkan sağladığını belirtti.





Ağustos ayında Mali, devletin yeni madencilik projelerinde %35'e kadar hisse almasına olanak tanıyan yeni bir madencilik yasasını kabul etti. Afrika'nın en büyük altın üreticilerinden Mali Cumhuriyeti'nde 2023 yılı sonuna kadar endüstriyel altın üretimi, bir önceki yılki 66,2 tona kıyasla 67,7 tona ulaşması bekleniyor. Mali'nin ekonomik gelirlerinin yaklaşık dörtte birini altın oluştururken çıkarılan altının büyük kısmı Güney Afrika, İsviçre ve Avustralya gibi ülkelere ihraç ediliyor.





Rus bütçesine altın motivesi





Mali ile Rusya arasındaki ilişkiler, özellikle 2021'de Mali'deki iktidar değişimi sonrası ve Fransız kuvvetlerinin geçen sene Barkhane Harekatı'nı durdurmasının ardından artış gösterdi.





Rusya gümrük verilerine göre, geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye ve Çin Rus altınının önemli ithalatçıları oldu. Ayrıca Rusya altın rezervini 384'ten 2 bin 332 tona çıkardı.





Reuters'in ticari bir tedarikçiden alınan Rusya gümrük verilerine dayandırdığı haberine göre, geçen yıl Rus altınının BAE'ye ithalat hacmi 4,3 milyar dolar değerinde 75,7 tona ulaşırken, bir yıl önce bu rakam sadece 1,3 tondu.





Reuters, Türkiye ve Çin'in Rus altın ithalat hacmini önemli ölçüde artırdığını, ülkelerin 24 Şubat 2022'den 3 Mart 2023'e kadar her birinin 20'şer ton ithal ettiğine dikkat çekiyor.





Reuters'in aktardığı verilere göre, belirtilen dönemde Rusya toplamda 116,3 ton değerli metal ihraç etti ve bu üç ülke, değerli metal ihracatının %99,8'ini gerçekleştirdi.





Bloomberg’de AB ve G7 ülkeleri tarafından yaptırımların uygulanmasının ardından Rus altınının ağırlıklı olarak Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong ve Türkiye dahil olmak üzere Asya pazarlarına yönlendirilmeye başladığını bildirmişti.









Altına talep artınca, Rusya’da altın üretimi rekor arttı





Rusya, satın alımlarda vergiyi kaldırdığı altında üretim hacimlerini de artırdı. Federal İstatistik Servisi Rosstat, 2023’ün ilk yarısında altın üretim hacimlerinin bir önceki yıla göre yüzde 10,8 daha fazla olduğunu açıkladı.





Uzmanlar, hükümetin vergi indirimleri sayesinde altına yatırımda artış yaşandığını, 2023’ün sonunda vatandaşların bireysel altın alımlarının rekor seviyeye ulaşarak 100 ton seviyesine ulaşabileceği tahmininde bulunuyor. Rusların altına olan talebinin artmasının en büyük nedeni, ülkede dövize olan erişim kısıtlamaları ve borsanın karlılık oranının düşük olması olarak gösteriliyor.