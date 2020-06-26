Afyonkarahisar Cezaevi'ndeki 23 tutukluda virüs tespit edildi

sol.org.tr'de yer alan habere göre Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Cezaevi’nde 23 tutuklu ve hükümlünün koronavirüse yakalandığı açıklandı.







Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada cezaevinde koronavirüs belirtileri gözlemlenen bir tutukluya yapılan test sonucunun pozitif çıktığı, bunun üzerine başlatılan filyasyon çalışması kapsamında test yapılan 22 tutuklu ve hükümlünün de test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.





Savcılık Covid-19 belirtileri göstermesi üzerine ilk test yapılan tutuklunun 18 Haziran tarihinde Afyon Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmasına gittiği sırada salgından etkilendiğinin düşünüldüğünü kaydetti.





Yapılan filyasyon çalışması sonucunda “söz konusu kişiyle temas ettiği saptanan 22 hükümlü ve tutuklunun Kovid-19 testi pozitif çıktığını” bildiren savcılık “Hastaneye sevk edilen kişilerin genel sağlık durumları iyi olup, kurumda karantina altında tedavileri devam etmektedir. Yakınları da sağlık durumundan bilgilendirilmiştir. Ceza infaz kurumunda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan tedbirler titizlikle uygulanmaktadır” açıklamasını yaptı.