Samanyolu Haber /Gündem / Ağrı’da tankerle çarpışan otobüs alev aldı /07 Kasım 2022 15:10

Ağrı’da tankerle çarpışan otobüs alev aldı

Ağrı'da tankerle çarpışan yolcu otobüsü alev aldı

SHABER3.COM

Ağrı’nın Tutak ilçesinde otobüs ile tankerin çarpıştığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle alev alan otobüsü, itfaiye ekipleri söndürmeye çalışıyor. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.


Olay yerinde bulunan DHA muhabiri Ramazan Demir’in aktardığına göre yakıt yüklü tanker ile yolcu otobüsü çarpıştı. Yakıt tankeri patlayarak alev aldı. Yolcu otobüsünde yangın çıktı ve pancar yüklü bir kamyon da kazaya karıştı.

ÜÇ GÜNDE DÖRT OTOBÜS KAZASI

Dün Bolu’da devrilen yolcu otobüsünde üç kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi yaralanmıştı. Sabah Amasya’nın Taşova ilçesinde iş makinesine çarpan tur otobüsünde bulunan üç kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Yine dün Yeniden Refah Partisi’nin Ankara’da yapılan 2’nci Olağan Genel Kurulu sonrası Kayseri’ye dönüş yolunda olan, partililerin taşındığı yolcu otobüsünün Nevşehir’de şarampole devrildiği kazada 17 kişi yaralandı.

Bugün Sivas’ın Gürün ilçesinde geri gönderme merkezine götürülen göçmenleri taşıyan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu iki kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
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