Samanyolu Haber /Gündem / Güldür Güldür'den bu sefer 'kıyma kredisi' skeci /07 Kasım 2022 15:12

Güldür Güldür'den bu sefer 'kıyma kredisi' skeci

Zaman zaman AKP iktidarını hedef alan skeçleriyle gündeme gelen Güldür Güldür adlı programda bu sefer artan fiyatlar ve vatandaşın durumu ortaya kondu.

Güldür Güldür'den bu sefer 'kıyma kredisi' skeci

Güldür Güldür ekibinin kredi skeci izleyenleri güldürdü. Skeçte palto kredisi çekmek isteyen bir vatandaşın diyaloğu dikkat çekerken bir başka oyuncunun ‘ben de kıyma kredisi çekeceğim’ demesi izleyenler hem güldürdü hem düşündürdü.

O anlar sosyal medyada binlerce kişi tarafından izledi.

Merkez Bankası’nın fiyatı en çok artan ürünler arasında giyim de yer alırken, bazı online alışveriş siteleri bankalarla anlaşma yaptı. Kredi kartı taksit sayısında limit olunca 36 aya varan vadelerle kaban ve montlar için alışveriş kredisi kullandırılmaya başlandı.

Kredi sorununu geçtiğimniz günlerde İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da dillendirmişti. Aran, kredilere vatandaşların erişiminişn zorlaştığını, bankaların yanıt veremediğini söylemişti. Yine Hazine ve Maliye Balkanı Nureddin Nebati’nin katıldığı bir toplantıda, MÜSİAD Başkanı da kredi sorununu dile getirmişti.
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Güldür Güldür'den bu sefer 'kıyma kredisi' skeci

Güldür Güldür'den bu sefer 'kıyma kredisi' skeci

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