Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Akın mazbatayı aldı, belediyeye CHP bayrağı asanlar hakkında suç duyurusunda bulundu /03 Nisan 2024 23:53

Ahmet Akın mazbatayı aldı, belediyeye CHP bayrağı asanlar hakkında suç duyurusunda bulundu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın mazbatasını alırken, belediye hizmet binasına CHP bayrağı asanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Akın, mazbatasını aldı. Balıkesir Öğretmenevinde yapılan mazbata töreninde Altıeylül Belediye Başkanı seçilen Hakan Şehirli ile Karesi Belediye Başkanı seçilen Mesut Akbıyık da mazbatalarını teslim aldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına bu sabah saatlerinde CHP bayrağı asıldı. Ahmet Akın, katıldığı mazbata töreninde belediye binasına CHP bayrağı asılmasına tepki gösterip, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Balıkesir'i Türkiye'nin parlayan yıldızı yapmak için gece- gündüz demeden çalışma zamanın başladığını belirten Akın, "Kampanyanın ilk gününden itibaren söylüyorum, 'Makamda oturup tebrikleri kabul eden bir belediye başkanı değil' sözünü verdiğim gibi ilçelerde, köylerde, mahallelerde, emekçilerle, çalışanlarla, memurlarla, iş dünyamızla birlikte olan bir belediye başkanı olacağız" dedi.

BAYRAK AÇIKLAMASI

Milletvekilliği yaptığı 10 yıl boyunca kimseye hangi partidensin demediğini vurgulayan Akın, şunları söyledi;

*Sadece 'Size nasıl yardımcı olabilirim' diye sordum. Seçim kampanyasında her konuşmamda üstüne basa basa 'Belediyede particik olmayacak, belediyede siyaset yaptırmayacağım' dedim. Bu sözleri binlerce kez tekrarladım.

*Ancak bazı hadsizler, bazı kendini bilmezler maalesef benim bilgim dışında belediye binasına parti bayrağı astılar. Cumhuriyet Halk Partili olmaktan gurur duyuyorum. Ancak partimizin bayrağının yeri belediye binası değildir.

*Orada olacak bayrak ay yıldızlı, şanlı Türkiye Cumhuriyeti'nin al bayrağıdır. O kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bunu da buradan bildiriyorum. Orası kamuya ait yani her vatandaşın hakkı olan bir bina. Oraya herhangi bir partinin bayrağı asılmaz.

"TEMİZ SİYASET HAKİM OLACAK"

*Hep birlikte doğru bir seçim dönem geçirdik. Aynı isimde kopya aday çıkardılar. Bakanlarımız sıra sıra Balıkesir'e geldiler. Projelerimizin aynılarını tekrar ettiler. İftiralar, yalanlar, karalamalar peş peşe geldi. Vatandaşın parasıyla, gazeteler bastırdılar. Cadde cadde, köy köy gidip dağıttılar. Balıkesir'e yalan haber yaptılar.

*Dün de bazı meslek gruplarına ve öğrencilerimize verdikleri indirimli ulaşım hakkını iptal etmişler. Bu son kötülükten mağdur olan hemşehrilerim üzülmesin. Biz bu zararı engelleyeceğiz ve derhal gereğini yapacağız.

*Ahmet Akın, Hakan Şehirli ve Mesut Akbıyık başkanlarım Balıkesir'de adaletin ve eşit hizmetin simgesi olacak. Bugünden itibaren başlıyor hemşehrilerim. Particilik, adam kayırmacılık bitmiştir. Yoksulluk inşallah Balıkesir'de tarihi gömülmüştür. Kentte hizmet ve temiz siyaset, bugün itibariyle Balıkesir'e barış, adalet, huzur, hakim olacak. Hayırlı olsun.
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