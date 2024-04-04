Samanyolu Haber /Gündem / Van'da YSK'nın Abdullah Zeydan kararı ardından coşkulu kutlama /04 Nisan 2024 00:29

Van'da YSK'nın Abdullah Zeydan kararı ardından coşkulu kutlama

Van'da, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Van İl Seçim Kurulu'nun Abdullah Zeydan hakkındaki kararını iptal etmesi ve mazbatanın Zeydan'a verilmesi kararını DEM Parti Van İl Başkanlığı binası önünde kutlandı.

SHABER3.COM

YSK, Van İl Seçim Kurulu'nun Abdullah Zeydan hakkındaki kararını kaldırarak mazbatanın Zeydan'a verilmesi kararını onayladı. Bu kararın ardından DEM Parti Van İl Başkanlığı binası önünde kutlamalar gerçekleşti.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre DEM Parti taraftarları, Van İl Seçim Kurulu'nun mazbatayı AKP adayına vermesinin ardından Van İl Başkanlığı binası önünde toplanmıştı. Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile diğer siyasi parti heyetleri ve STK temsilcileri de karara karşı çıkarak il başkanlığına gelerek desteklerini belirtmişlerdi.

YSK'nın akşam saatlerinde yaptığı toplantı sonucunda, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmesi kararlaştırıldı. Bu kararın duyulmasının ardından il başkanlığı binası önündeki yurttaşlar, Zeydan'a mazbatasının verilmesini kutladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Van'da YSK'nın Abdullah Zeydan kararı ardından coşkulu... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:49:38