Ahmet Altan, 'Andre Malraux 2019 Ödülü'nde' finale kaldı





'Andre Malraux 2019 Ödülü'nde; hapishanede yazdığı, 'Dünyayı Bir Daha Göremeyeceğim' kitabı ile finale kaldı.





Andre Malraux 2019 ödülünün finalistleri 4 Kasım’daki ikinci seçimle açıklandı.





Sanat üzerine denemeler kategorisinde finale kalanlar;





1) Je ne reverrai plus le monde, d'Ahmet Altan (Actes Sud) Dünyayı bir daha hiç görmeyeceğim

2) Retour à Birkenau, de Ginette Kolinka (Grasset) Birkenau'ya geri dönüş

3) Le Temps de la haine, de Rosa Montero (Metailié) Nefret zamanı

4) Le sport des rois, de C.R Morgan (Gallimard) Kralların sporu

5) Les Jungles rouges, de Jean-Noël Orengo (Grasset) Kızıl cangıllar





Ahmet Altan, Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak'ın haklarında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yapılan yeniden yargılamanın 2. duruşmasında tahliye oldu.





4 Kasım'da kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ahmet Altan'ı “örgüte üye olmamakla birlikte bilerek yardım” suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı, suçun niteliği ve tutuklulukta geçirdiği süre gözetilerek tahliyesine karar verdi ve Altan ile Ilıcak cezaevinden çıkarak sevdikleriyle buluştu.