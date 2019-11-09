Ahmet Altan La Repubblica'ya konuştu

Ahmet Altan dün akşam İstanbul Edebiyat Evi'nde Roberto Saviano'nun New York'tan yönelttiği soruları yanıtladı. Söyleşi bugünkü La Repubblica gazetesinde yayımlandı.





Haber La Repubblica'da "Bize vurabilirler, kelimelerimize vuramazlar" başlığıyla çıktı.





Haberi paylaşan Yasemin Çongar şu paylaşımı yaptı:





"Roberto Saviano'nun New York'tan Skype'la sorduğu "Nasıl güçlü kalıyorsun" sorusuna Ahmet Altan'ın İstanbul'dan verdiği cevap: "Edebiyat olmayan bir Tanrı'nın yeryüzündeki elidir. Hayatın şeyleri, bu yaşanan trajediler, bunların hepsi geçicidir. Edebiyat kalıcıdır."