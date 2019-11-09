Samanyolu Haber /Politika / Savcılıktan HDP için kritik adım: 5 isim... /09 Kasım 2019 19:29

Savcılıktan HDP için kritik adım: 5 isim...

Türkiye'nin Suriye'nin kuzey bölgesinde güvenli bölge için düzenlediği Barış Pınarı Harekatı hakkında yaptıkları açıklamalar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında soruşturma başlattı.

SHABER3.COM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili açıklamaları nedeniyle HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında soruşturma başlattı. Ayrıca HDP 27. dönem milletvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Leyla Güven ve Berdan Öztürk hakkında da soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“09.10.2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin sınır güvenliği ve bölge halkının huzuru için Suriye’de bulunan terör unsurlarına yönelik olarak başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı’ ile ilgili olarak, HDP eş genel başkanları ve 27. dönem milletvekilleri Sezai Temelli ve Pervin Buldan tarafından 09.10.2019 tarihinde yapılan yazılı açıklama ile ilgili olarak adı geçen milletvekilleri hakkında terör örgütü propagandası yapma ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama suçlarından, 09.10.2019 tarihinde HDP Genel Merkezinde aynı konu ile ilgili olarak HDP 27. dönem milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit tarafından ortak metin çerçevesinde yapılan basın açıklaması ile ilgili olarak, terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama suçlarından 27. dönem milletvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Leyla Güven, Berdan Öztürk, Sezai Temelli ve Pervin Buldan haklarında resen soruşturma başlatılmıştır.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Savcılıktan HDP için kritik adım: 5 isim... Sonraki Haber >>

Bakanlık Atatürk'ün daha önce yayınlanmamış videosunu yayınladı

Bakanlık Atatürk'ün daha önce yayınlanmamış videosunu yayınladı

Gel, şu kararmış dünyamızı da aydınlat!

Gel, şu kararmış dünyamızı da aydınlat!

AKP'li milletvekili asgari ücretlilerle böyle alay etti!

AKP'li milletvekili asgari ücretlilerle böyle alay etti!

Almanya - Naat Korosu - Taleal Bedru

Almanya - Naat Korosu - Taleal Bedru

Erdoğan kirasını, elektriğini ödeyemeyen vatandaş için bakın kimi suçlamış…

Erdoğan kirasını, elektriğini ödeyemeyen vatandaş için bakın kimi suçlamış…

‘Bazı sanatçılar gibi tasma mı takayım?’

‘Bazı sanatçılar gibi tasma mı takayım?’

Yanlış yerde durunca !

Yanlış yerde durunca !

Galatasaray TV'den: 5'e razıydık...

Galatasaray TV'den: 5'e razıydık...

Semra Kuytul, AKP’ye seslendi: Memlekete yazık ediyorsunuz!

Semra Kuytul, AKP’ye seslendi: Memlekete yazık ediyorsunuz!

Gemide adama başka bir gemi çarptı...

Gemide adama başka bir gemi çarptı...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:27:07