Arjantin'in yeni devlet başkanından IMF çıkışı: Ödemeyeceğiz

Arjantin’in yeni Devlet Başkanı Alberto Fernandez, selefi Macri döneminde IMF'den alınan 57 milyar dolarlık borcu mevcut koşullar altında ödemeyeceklerini belirtti.



sol.org.tr'de yer alan habere göre Arjantin’de yaklaşık on gün önce devlet başkanı olarak seçilen Alberto Fernandez, Ekvador’un eski Devlet Başkanı Rafael Correa’nın yaptığı 'Correa ile Sohbet' programına katıldı. Fernandez, programda ülkesinin Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan borcuna ilişkin açıklamalarda bulundu.





Selefi Mauricio Macri döneminde IMF'den alınan 57 milyar dolarlık borcu Arjantin ekonomisinin şu anki koşulları altında ödemesinin söz konusu olmadığını belirten Fernandez, ülkesinin karşı karşıya olduğu ekonomik krizin sorumlusunun IMF olduğunu söyledi.





Fernandez, “Herkes kimin suçlu olduğunu çok biliyor. IMF’nin suçlu olduğunu” diye konuştu.





Görevi devralmaya hazırlandığı Devlet Başkanı Mauricio Macri’nin politikalarının Arjantin’i bu duruma getirdiğini söyleyen Fernandez, 2015’ten bu yana ülke dış borcunun büyüdüğünü kaydetti.





Fernandez, “İnsanlık tarihindeki en pahalı siyasi kampanya Macri'nin kampanyası; Arjantin'e 57 milyar dolara mal oldu. Dünyanın anlaması gereken, bizim Macri'ye benzemediğimiz. Yalan söylemiyoruz. Arjantin ekonomisinin koşulları altında bu parayı ödeyemeyiz” açıklamasında bulundu.