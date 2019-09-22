Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı’na aday: Hedef yüzde 50+1

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yeni partiyi kurmayı hedefleyen Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı’na da adaylığını koyacak.







Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, Davutoğlu’nun ekibinde bulunan ve eski başbakanla birlikte ihracı istenmesinin ardından istifa eden eski AKP’ Milletvekili Selçuk Özdağ’la görüştü. Özdağ, yeni partiye ilişkin Uğuroğlu’nın sorularına yanıt verdi. Özdağ, cumhurbaşkanı adaylarının “Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu” olduğunu söyledi ve hedeflerini de şöyle açıkladı:





“Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yanlış olduğunu ama yanlışlarla dolu sistemle seçime girileceğinin de farkındayız. Bu yanlış sistemde yüzde 50 + 1'i tek başımıza almanın yoluna çıkıyoruz.”





Özdağ, “Bu hedeflerinize nasıl ulaşacaksınız?” sorusuna şu yanıtını veriyor:





“Türkiye'nin bütün problemlerini dile getiren, çözüm önerileri sunan yeni bir siyasi yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Laf kalabalıklarıyla değil de icraatla, eylemlerle vatandaşa en güzel hizmeti sunacağımıza inanıyoruz. Örneğin milyonlarca vatandaşımız EYT ile ilgili bir beklenti içerisinde. KHK'larla, yargıyla, adalet mekanizmasıyla, OHAL dosyalarla ilgili önemli sorunlar var. Tam demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü en önemli hedeflerimizdir. Basın ve fikir özgürlüğü diyen, üniter yapı içerisinde Türkiye'yi özgür ve zengin yapmak için çaba sarf eden bir yapı oluşturacağız. Biz ideoloji siyaseti yapmayacağız. İdeolojimiz adalet olacak zaten devletin imanı da adalet olmalı. Türkiye'de işsizliğe, yasaklara, yoksulluğa çözüm üretecek, basın özgürlüğüne, eğitimde fırsat eşitliğine, gelir dağılımında adalete önem verecek, yolsuzluklara asla taviz vermeyeceğiz. Ülkemiz dış politikada çok sıkıntılı günler geçiriyor. Sorunlar dağ gibi ama çözüm üretilemiyor.”





İttifaklar konusuna net yanıt vermeyen Özdağ, “Biz Türkiye'de herkes tarafından kabul gören, makul olan her fikrin ve düşüncenin saygı göreceği merkez bir yapı oluşturmak istiyoruz” dedi.





Partinin kuruluşu için şafak saymaya başladıklarını söyleyen Özdağ, “En geç Kasım ayı sonu partimiz kurulmuş olacak” ifadelerini kullandı.





25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kurulmayı hedeflediklerini belirten Özdağ, “25 Kasım, kadına diğer partilerden çok daha farklı değer veren bir siyasi parti olacağımızın da taahhüdü olur” diye konuştu.