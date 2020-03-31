Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Davutoğlu'ndan kampanyaya eleştiri: Burada bir terslik yok mu? /31 Mart 2020 15:01

Ahmet Davutoğlu'ndan kampanyaya eleştiri: Burada bir terslik yok mu?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, koronavirüs mücadelesinde ekonomik olarak etkilenenler için hükümet tarafından başlatılan kampanyayı eleştirdi. Davutoğlu, "Burada bir terslik yok mu?" dedi.

SHABER3.COM

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün kabine toplantısı sonrası duyurduğu “Milli Dayanışma Kampanyası”nı eleştirdi.

Dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası Erdoğan, yaptığı açıklamada Koronavirüs ile mücadele kapsamında,  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açılan yardım hesabına bağış çağrısında bulundu.

“BÜTÜN DEVLETLER VATANDAŞLARINA PARA AKTARIRKEN...”
Kampanyayı eleştiren Ahmet Davutoğlu,  sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Milletimiz fedakârdır, ihtiyaç duyduğunda sadece malını değil canını da vermekten kaçınmaz. Tarihimiz bunun örnekleriyle doludur.  Ancak koronavirüs karşısında bütün devletler vatandaşlarına para aktarırken, bizde vatandaştan para toplanıyor. Burada bir terslik yok mu?”


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ahmet Davutoğlu'ndan kampanyaya eleştiri: Burada bir terslik... Sonraki Haber >>

Yandaş kanalda spikerden ilginç yorum

Yandaş kanalda spikerden ilginç yorum

Bizim esas işimiz

Bizim esas işimiz

Nereden nereye…

Nereden nereye…

Akşener: Korona tedbirlerinde 5 müteahhitin ne işi var anlayamadık

Akşener: Korona tedbirlerinde 5 müteahhitin ne işi var anlayamadık

Salgının ortasında işsiz kaldılar

Salgının ortasında işsiz kaldılar

'Evde kal diyorsunuz ama evde zeytin yok'

'Evde kal diyorsunuz ama evde zeytin yok'

#AhmetiSeviyorum

#AhmetiSeviyorum

Virüs hesapları

Virüs hesapları

“Evde nasıl kalayım?” diyen TIR şoförü gözaltına alındı!

“Evde nasıl kalayım?” diyen TIR şoförü gözaltına alındı!

Köroğlu ailesi adalet bekliyor

Köroğlu ailesi adalet bekliyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:46:16