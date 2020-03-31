Ahmet Davutoğlu'ndan kampanyaya eleştiri: Burada bir terslik yok mu?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün kabine toplantısı sonrası duyurduğu “Milli Dayanışma Kampanyası”nı eleştirdi.





Dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası Erdoğan, yaptığı açıklamada Koronavirüs ile mücadele kapsamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açılan yardım hesabına bağış çağrısında bulundu.





“BÜTÜN DEVLETLER VATANDAŞLARINA PARA AKTARIRKEN...”

Kampanyayı eleştiren Ahmet Davutoğlu, sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:





“Milletimiz fedakârdır, ihtiyaç duyduğunda sadece malını değil canını da vermekten kaçınmaz. Tarihimiz bunun örnekleriyle doludur. Ancak koronavirüs karşısında bütün devletler vatandaşlarına para aktarırken, bizde vatandaştan para toplanıyor. Burada bir terslik yok mu?”







