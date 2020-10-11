Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Kaya'nın ailesi tepki gösterdi /11 Ekim 2020 16:39

Ahmet Kaya'nın ailesi tepki gösterdi

Ahmet Kaya'nın ailesinin sosyal medya üzerinden yayılan "Ahmet Kaya'nın filmi yapılacak" iddialarına tepki gösterdiği belirtildi.

SHABER3.COM

Ahmet Kaya’nın eşi ve kızları ile Kaya'nın eserlerini temsil eden GAM Müzik tarafından yapılan ortak açıklamada, Ahmet Kaya isminin marka tescil belgesi olduğu hatırlatıldı.

Yapılan açıklamada, "Muhtelif mecralarda bir süredir ‘Sanatçı Ahmet Kaya’nın sinema filmi yapılıyor, yapılacak’ şeklinde çıkan haberlerin, sanatçının yasal varisleri ve temsilcileri ile hiçbir ilgisi yoktur" denirken, "Ahmet Kaya’nın yasal varislerinin, kendilerinden izin alınmadan Ahmet Kaya’yı dolaylı ya da dolaysız konu alan, çağrıştıran, onun hikayesinin anlatıldığı ya da esinlenmeler içeren, eserlerinin yer aldığı hiçbir projeye Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve dünya kapsamında izinleri de yoktur" denildi.

Aile daha önce de aynı konuyla ilgili birçok defa açıklama yapmış, hatta hukuk yoluna da başvurmuştu.

İşte yapılan o açıklama:



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ahmet Kaya'nın ailesi tepki gösterdi Sonraki Haber >>

Gökdelende yangın dehşeti!

Gökdelende yangın dehşeti!

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Trump hastane dışına çıktı

Trump hastane dışına çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:09:38