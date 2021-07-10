Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Onay'ın 15 Temmuz'dan 20 gün önce paylaştığı mesaj çok şey anlatıyor! /10 Temmuz 2021 10:48

Ahmet Onay'ın 15 Temmuz'dan 20 gün önce paylaştığı mesaj çok şey anlatıyor!

Sedat Peker’in sivillere silah dağıtımında adını verdiği Ahmet Onay’ın 15 Temmuz’dan 20 gün önce paylaştığı bir tweette ‘‘Sadece sessiz bir bekleyişteyiz, sessizliğimizi bozduğumuz an sıra bizde demektir.’’ diye yazdığı ortaya çıktı.

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15 Temmuz’da havalimanında yaralandığı için ‘gazilik’ unvanı verilen Ahmet Onay’ın gazilik raporu alabilmek için havalimanı doktoruna gittiği, vücudunda çok küçük bir kesik olduğu için rapor düzenlenmediği, sonradan psikoloji bozulduğu iddiasıyla ‘gazilik’ raporu alabildiği öne sürüldü.

Onay'ın ayrıca 15 Temmuz’un ardından 6 Eylül 2016’da Esenyurt eski belediye başkanı Necmi Kadıoğlu’nun yanında işe başladığı da anlaşıldı.




Sedat Peker’in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 15 Temmuz darbe girişiminin ardından devlet envanterinde kayıtlı bulunmayan bir kasa silahı, AKP Gençlik Kolları’na ait bir araçla sivillere dağıttığını açıklamasında ismi geçen Ahmet Onay, araçta olduğunu kabul etmiş ancak alışverişin içeriğini bilmediğini ileri sürmüştü. Ahmet Onay, AKP’ye hiçbir zaman üye olmadığını AKP’den menfaati olduğu yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımları inkâr etmişti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla kısa sürede yalanı ortaya çıkan Ahmet Onay’ın AKP ve 15 Temmuz’dan 20 gün önceki paylaşımları şöyle:



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