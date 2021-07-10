Ahmet Onay'ın 15 Temmuz'dan 20 gün önce paylaştığı mesaj çok şey anlatıyor!

15 Temmuz’da havalimanında yaralandığı için ‘gazilik’ unvanı verilen Ahmet Onay’ın gazilik raporu alabilmek için havalimanı doktoruna gittiği, vücudunda çok küçük bir kesik olduğu için rapor düzenlenmediği, sonradan psikoloji bozulduğu iddiasıyla ‘gazilik’ raporu alabildiği öne sürüldü.







Onay'ın ayrıca 15 Temmuz’un ardından 6 Eylül 2016’da Esenyurt eski belediye başkanı Necmi Kadıoğlu’nun yanında işe başladığı da anlaşıldı.















