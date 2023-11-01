AI yılın kelimesi seçildi

Her yıl en üst sırada yer alan diğer kelimeler arasında ise “Nepo baby” ve “Semaglutide” yer alıyor.





The Guardian’ın haberine göre, İngiliz yayıncı, yapay zekanın “çok çabuk bir şekilde hızlanması ve 2023’ün baskın tartışması haline gelmesi” nedeniyle seçildiğini söyledi.Geçtiğimiz kasım ayında ChatGPT’nin piyasaya sürülmesinden bu yana, insanlar, yapay zekanın insanlığı yok edip edemeyeceğini veya yeni olasılıkların kilidini açıp açamayacağını sorgularken, teknoloji hakkındaki tartışmalar daha yaygın hale geldi.Collins’in genel müdürü Alex Beecroft, yapay zekanın “2023’ün konuşulan konusu” olduğuna “şüphe yok” dedi.Beercroft, “Yapay zekanın bu yıl büyük bir odak noktası olduğunu; gelişmesi, her yerde bulunması ve gündelik teknolojiler kadar hayatımızın içine gömülmesi nedeniyle biliyoruz” diye ekledi.Yayıncı ayrıca “AI” teriminin kullanımının bu yıl dört kat arttığını da belirtti.Haber aynı zamanda Elon Musk, Kamala Harris ve diğer 100 teknoloji ve hükümet liderinin teknolojinin geleceğini tartıştığı Birleşik Krallık’taki Yapay Zeka Güvenliği Zirvesi’nin başlangıcıyla da aynı zamana denk geliyor.Zirvenin ilk gününe ev sahipliği yapan İngiliz bakan Michelle Donelan, yapay zekanın yükselişinin “insanlık tarihinde çok önemli bir dönemeçte bulunduğumuz” anlamına geldiğini söyledi.