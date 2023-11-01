Samanyolu Haber /Teknoloji / AI yılın kelimesi seçildi /01 Kasım 2023 22:53

AI yılın kelimesi seçildi

İngiltere merkezli Collins Sözlüğü, 2023 senesinde, yılın kelimesi olarak AI'ı (yapay zeka) seçtiğini açıkladı.

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The Guardian’ın haberine göre, İngiliz yayıncı, yapay zekanın “çok çabuk bir şekilde hızlanması ve 2023’ün baskın tartışması haline gelmesi” nedeniyle seçildiğini söyledi.

Geçtiğimiz kasım ayında ChatGPT’nin piyasaya sürülmesinden bu yana, insanlar, yapay zekanın insanlığı yok edip edemeyeceğini veya yeni olasılıkların kilidini açıp açamayacağını sorgularken, teknoloji hakkındaki tartışmalar daha yaygın hale geldi.

Collins’in genel müdürü Alex Beecroft, yapay zekanın “2023’ün konuşulan konusu” olduğuna “şüphe yok” dedi.

Beercroft, “Yapay zekanın bu yıl büyük bir odak noktası olduğunu; gelişmesi, her yerde bulunması ve gündelik teknolojiler kadar hayatımızın içine gömülmesi nedeniyle biliyoruz” diye ekledi.

Yayıncı ayrıca “AI” teriminin kullanımının bu yıl dört kat arttığını da belirtti.

Her yıl en üst sırada yer alan diğer kelimeler arasında ise “Nepo baby” ve “Semaglutide” yer alıyor.

“İNSANLIK TARİHİNDE ÖNEMLİ BİR DÖNEMEÇ”

Haber aynı zamanda Elon Musk, Kamala Harris ve diğer 100 teknoloji ve hükümet liderinin teknolojinin geleceğini tartıştığı Birleşik Krallık’taki Yapay Zeka Güvenliği Zirvesi’nin başlangıcıyla da aynı zamana denk geliyor.

Zirvenin ilk gününe ev sahipliği yapan İngiliz bakan Michelle Donelan, yapay zekanın yükselişinin “insanlık tarihinde çok önemli bir dönemeçte bulunduğumuz” anlamına geldiğini söyledi.
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