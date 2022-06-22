AİHM hukuksuz sınırdışı sebebiyle Türkiye'yi mahkum etti...

Avrupa İnsan hakları Mahkemesi (AİHM), “geçici koruma” statüsüne rağmen sınırdışı edilen Suriyeli Muhammad Fawzi Akkad’ın başvurusunda hak ihlali kararı verdi.





Kararda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “etkili başvuru hakkı”, “İşkence ve kötü muamele yasağı” ile “özgürlük ve güvenlik hakkının” düzenlendiği maddelerin ihlal edildiğine hükmedildi.





Avrupa’daki ailesinin yanına gitmek için Meriç nehrini geçmek isterken yakalanan Akkad, Edirne’den Hatay’a 20 saatlik yolculukta elleri kelepçeli tutulmuş, buradan da Suriye’ye sınırdışı edilmişti.





Halep’te El Nusra militanlarınca alıkonuldu

Suriyeli 25 yaşındaki Muhammad Fawzi Akkad, Türkiye’ye ailesiyle birlikte 2014 yılında geldi. Bir yıl Antep’teki mülteci kampında tutuldular. Ardından aile üyelerine geçici koruma statüsü verildi.





15 Ağustos 2015’te babası Almanya’ya iltica etti. İki yıl sonra da diğer aile üyeleri ülkeye giderken Akkad’a vize verilmedi ve Türkiye’de kaldı.





Ailesiyle bir arada olmak için 19 Haziran 2018’te Yunanistan’a gitmek isterken Meriç nehrine bir kilometre kala jandarmaca yakalandı, iki gün sonra da Hatay, Reyhanlı’dan sınırdışı edildi. Sınırı geçer geçmez El Nusra Cephesi militanlarınca tutuklandı ve Halep’te götürüldüğü binada sorgulandı. Burada dövüldüğünü ve hayatını kaybetmekten korktuğunu söyledi. Sorgu sonrası Halep’i terk etmemesi şartıyla serbest bırakıldı. 15 Temmuz 2018’de yeniden Türkiye’ye geçti, ardından da Almanya’ya giderek iltica başvurusu yaptı.





Sınırdışı süreci ve maruz kaldığı kötü muameleyle ilgili AİHM’ne yaptığı başvuru dün sonuçlandı.





AİHM’nin kararında, Muhammad Fawzi Akkad’ın resmi oturma izni olmasına rağmen sınırdışı edildiği ifade edildi.





Türkiye’nin Akkad’a 12 bin 500 Euro mahkeme masrafı ve manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.