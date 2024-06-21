AK Parti ile MHP arasında seçim kavgası: AK Partili Başkan silah çekti

Çorum’un Uğurludağ ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Remzi Torun'un taraftarlarıyla MHP’liler arasında tartışma çıktı. Her iki grup da karakolluk olurken ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Remzi Torun karakolda bulunan MHP’lilere silah çekti.



T24'ten Elvan Yılmaz'ın haberine göre, Belediye başkanı Torun, karakolda silahını çektiği esnada orada bulunan MHP’liler Remzi Torun’un elinden tabancayı alıp şarjörünü çıkarıp tabancayı yere attılar.



Karakolda yaşanan bu olay sonrası MHP’liler AK Partili belediye başkanından şikayetçi olurdu. İskilip Savcılığı, Remzi Torun’un silahına el koydu.