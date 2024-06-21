İşte yurt dışı çıkış harcı zammının bahanesi

Sözcü'nün ulaştığı Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları, çıkış harcına zam hazırlığının doğru olduğunu ancak rakamın henüz netleşmediğini belirtmişti.





Sunumun etki analizi bölümünde 2023 yılında 8 milyon 743 bin 760 kişinin yurt dışına harç ödeyerek çıkış yapmış olduğu hatırlatılarak "2024 yılında da aynı sayıda kişinin yurt dışına harç ödeyerek çıkış yapacağı varsayımı ile 6 aylık gelir etkisinin 12,5 milyar TL olacağı hesaplanmaktadır" denildi.









Vatandaşların yurt dışına yaptığı seyahatlerde oluşturduğu giderler ise pandemiden bu yana oldukça hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. 2023 yılında yapılan seyahat harcamaları pandemi dönemini sollarken, hükümet ise çözümü ek vergi geliri ile seyahat gelirlerinin cari açığa olan katkısını finanse etmekte arıyor.

Sözcü'den Serkan Üstün'ün haberine göre Yeni vergi ve harç düzenlemeleri ile birlikte yurt dışı çıkış harcına da zam yapılması planlanırken bu düzenlemenin arkasında artan yurt dışı turizm harcamaları bulunuyor.Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) 24 Mayıs 2024 tarihli '2024 yılı kanun çalışmaları sunumu' metninde 150 TL olan yurt dışı çıkış harcının, 3 bin TL'ye yükseltilmesi önerildi.Kurban Bayramı tatili sonrasında TBMM'ye gelecek olan ve vergi düzenlemelerini içeren pakette yurt dışı çıkış harçlarına zam yapılmasına dair düzenleme de olması bekleniyor.Bloomberg'de 14 Haziran'da yayımlanan haberde, çıkış harcının 150 TL'den 1500 TL'ye yükseltileceği aktarılmıştı.Yurt dışı çıkış harcı uygulamasının arkasında ise Türk vatandaşlarının her yıl daha fazla yurt dışı seyahati yapması, yurtdışındaki harcamalarının artması ve bunu finansmana dönüştürme isteği yer aldı.Yurt dışına çıkışla ilgili istatistikler incelendiğinde de her yıl daha fazla Türk’ün seyahat tercihlerinde yurt dışına yöneldiği görüldü.Son dönemde Türkiye'de turizm bölgelerindeki otel ve restoran gibi hizmetlerin pahalılığından yakınan vatandaşlar, bazı yurt dışı seyahatlerin yurt içinden daha ekonomik hale geldiğini düşünüyorduTÜİK verilerine göre, 2022'de yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı 7 milyon 266 bin 773 kişi olmuştu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 589 dolar olarak gerçekleşti.2023’te ise yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 52,3 artarak 11 milyon 67 bin 359 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 639 dolar olarak gerçekleşti.2024’ün ilk çeyreğinde ise yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18,4 artarak 2,4 milyon kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 727 dolar olarak gerçekleşti.TÜİK verilerine göre, yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, 2023’te önceki yıla göre yüzde 65,3 artarak 7 milyar dolar oldu. Bu harcamaların 6 milyar dolarını kişisel, 1,1 milyar dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.2024’e gelindiğinde ise turizm gideri kalemi artmaya devam etti. Bu rakam önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 1,9 milyar dolar oldu. Bunun 1,6 milyar dolarını kişisel, 304 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.