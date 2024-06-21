ABD Başkanlık seçiminde rekabet başladı: Milyarderler karşı karşıya geldi

Washington Post, milyarder iş insanı ve New York'un eski belediye başkanı Michael Bloomberg'in Biden'a ve Demokrat Parti'ye son dönemde 20 milyon dolar bağışta bulunduğunu yazdı. Gazeteye konuşan Bloomberg, "2020'de Biden'ın yanında oldum ve bunu tekrarlamaktan gurur duyuyorum" dedi.







Öte yandan ABD'nin önceki başkanı olan ve bu seçimde Biden'dan rövanşı alma planları yapan Donald Trump'ın arkasında ise Timothy Mellon isimli milyarder iş insanının olduğu belirtildi. New York Times, Mellon'un Trump'ı destekleyen bir gruba 50 milyon dolar bağışladığını duyurdu.







Uluslararası kamuoyu 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimleri için geri sayıma başlarken, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Başkan Joe Biden arasında "finansal destek" yarışı başladı...ABD'nin saygın gazetelerinden Washington Post, birçok milyarder iş insanının siyasetçilere maddi destek sağlayarak bağışçı olduğuna dikkat çekti ve hangi adaylara kimin destek verdiğini duyurdu. ABD siyasetinde adaylar için çok kritik bir öneme sahip olan bağış konsepti adaylar arasında yeni bir rekabet alanı da yaratıyor.Microsoft'un kurucu ortaklarından Bill Gates'in eski eşi Melinda French Gates de seçmene seslenerek Biden'a oy verme çağrısında bulundu. Eşinden ayrıldıktan sonra yardım işlerine ağırlık vermeye başlayan Gates, Demokratların seçim kampanyasına ne kadar para bağışladığını ise söylemedi.Facebook'un kuruluş yıllarında şöhrete kavuşan girişimcilerden olan Winklevoss ikizleri de Cumhuriyetçileri destekleyeceklerini söyledi.Eski adıyla Twitter olarak bilinen X üzerinden açıklamalarda bulunan Tyler Winklevoss, "Ben bitcoin olarak Donald Trump'a 1 milyon dolar bağışladım ve Kasım ayında ona oy vereceğim" ifadesini kullandı. İkizinin de Trump'a destek vereceğini söyleyen Winklevoss, "Biden yönetimi kriptoparalara açık savaş başlattı. Bu yüzden ona destek vermeyeceğim" dedi.ABD Başkanı Biden, seçim sürecinde sık sık Trump'ın zenginlerle yakın olduğunu söyleyerek, "En büyük bağışçıları için ABD'yi satıyor" suçlaması yöneltmişti.