Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Kuyumcularda kuyruk oluşacak' dedi, tarih verdi /21 Haziran 2024 13:58

'Kuyumcularda kuyruk oluşacak' dedi, tarih verdi

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve dövizle ilgili uyarılarda bulundu.

SHABER3.COM

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş kendi Youtube kanalından altın, döviz, ve gümüşle ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Memiş'in açıklamaları şöyle:

Gram Altın 2363 dolar seviyesinde. 2340 direncini kırdı. Toparlanma isteğin devam ediyor. Gram altın 2420 seviyesine kadar gerilemişti. Alın diye uyarmıştım. Şu anda gram altın TL fiyatı 2514 lira seviyesinde. Bayram öncesi ve sonrası 100 lira gramında değeri arttı.

Bayramdan önce uyarıları dikkate alanları tebrik ediyorum. Temmuz ayı itibariyle yıl sonu 3000-3500 beklentimiz devam ediyor. Al-unut dönemi bitti. Geç kalınmış değil. Altın ne zaman 2700 seviyesini kıracak o zaman kuyumcularda kuyruk oluşacak.

ONS gümüş 30.73 dolar seviyesinde. 30'un altına düşmüştü. Altına kıyasla yeniden en çok kazandıran oldu. Gümüş gram 32 lira 33 seviyesinde. 29-30 lira seviyesinde alım fırsatını değerlendirenleri yine tebrik ediyorum. Kazandılar. Her düşüş bir alım fiyatıdır.

Dolar'da yukarı doğru hareketler devam ediyor. Düşüşler kalıcı değil. Yılı ikinci yarısı için temmuz ayını işaret etmiştim.

Dolar yatırım aracı değildir. Dolara para yatırmayın. En az para kazandıran para birimidir.

Euro'da aynı şekilde ufak ufak yükselişler devam edecek.
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