Samanyolu Haber /Politika / AKP ve CHP arasındaki fark kapandı /15 Ekim 2021 12:42

AKP ve CHP arasındaki fark kapandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan her iki seçimi de en isabetli yüzdeyle bilmesiyle öne çıkan Aksoy Araştırma, son anket sonucunu yayınladı.

SHABER3.COM



Pahalılık halkın en önemli gündem maddesi olmayı sürdürürken, Aksoy Araştırma'nın anketinde,  "Sizce Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin geçinebilmesi için en düşük gelir ne kadar olmalıdır?" sorusu yöneltildi. AK Parti seçmeni, 4 kişilik bir ailenin geçinebilmesi en düşük gelirin 6 bin 855 lira olması gerektiğini söylerken, CHP seçmeni 8 bin 384 lira dedi.





"Aynı referandum bugün tekrar yapılsa, parlamenter sistemi mi yoksa başkanlık sistemini mi seçersiniz?" sorusu da yöneltildi. Yüzde 53 parlamenter sistem derken, başkanlık sisteminin devamını isteyenler 24,6 olarak ölçüldü. Yüzde 22,3 ise kararsız olduğunu söyledi.


Ankete göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları (yüzde) şöyle:

  • AK Parti: 30,8
  • CHP: 28,2
  • İYİ Parti: 13,8
  • HDP: 10,0
  • MHP: 8,6
  • Diğer Partiler: 4
  • DEVA: 2,9
  • Gelecek Partisi: 1,1
  • SAADET: 0,6



Hükümetin, fiyatları frenleyeceğini öne sürdüğü Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinden de halkın umudu yok.

"Sizce Tarım Kredi Kooperatifi marketleri gıda fiyatlarının düşmesinde etkili olacak mıdır?" sorusuna halkın yüzde 67,9 'hayır', yüzde 32,1'i 'evet' yanıtını verdi.



Anket, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına güvensizliği de ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 29,5'i resmi enflasyon rakamlarını gerçekçi bulduğunu beyan ederken, yüzde 70,5 ise gerçekçi bulmadığını söyledi. (HABER MERKEZİ)
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