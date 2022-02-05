AKRTOLL hesapları tek tek incelendi: Hazırlanan raporda çarpıcı sonuçlar!

LİDERLERİ DE VAR





Trol taktikleri: Bu hesaplar CHP ve Kılıçdaroğlu hakkında negatif görünümlü sosyal medya etiketleri ve içerikler üretirken başlıca üç yöntemi kullanıyor. Bunlardan ilki, belirli bir trol kullanıcı grubunun CHP ya da Kılıçdaroğlu hakkında gösterdikleri refleksle ortaya çıkıyor. CHP ya da Kılıçdaroğlu bir açıklamayla Twitter’da gündem olduğunda, troller karşıt etiketler altında toplanarak gündemi sabote edici tweet’ler üretiyor. Troller, CHP’nin ya da Kılıçdaroğlu’nun oluşturduğu gündemi saptırmanın yanı sıra parti ve liderini yurttaşlar nezdinde itibarsızlaştırma amaçlı girişimlerde bulunuyor. Bu yöntemde organize olmuş trol grubu doğrudan CHP’yi ya da Kılıçdaroğlu’nu hedef alıyor. Troller, negatif algı yaratmaya ve yoğun tekrar yoluyla bunu pekiştirmeye çalışıyor.





HİYERARŞİK YAPIYA SAHİP





Tespit edilen trol hesaplar iç içe geçmiş ağlar olarak hareket ediyor. Bu yapı içerisinde yer alan bazı hesaplar iktidar partisi lehinde ve muhalefet aleyhinde içerikler üretiyor. Bu kullanıcıların ürettikleri içerikler dolaşıma sokulacak içeriklerden oluşuyor. Bunlar yüklenici ya da lider ekip olarak tanımlanıyor. Bunların hemen altında taşeron hesaplar yer alıyor. Temel olarak üç kümeden oluşan trol ağları katmanlı ve hiyerarşik bir mimariye sahip.









CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden, uzun süredir hakaretlerine ve küfürlerine maruz kaldığı kişilerin kullanıcı adlarını ifşa etmişti. Kılıçdaroğlu, “trol” olarak anılan bu hesaplar için bir rapor hazırlatıldığını açıklamıştı. CHP’nin “troller”le ilgili hazırladığı raporun ayrıntıları belli oldu.Cumhuriyet'ten Sarp Sağkalı'ın detaylarını paylaştığı rapora göre, CHP’yi ve Kılıçdaroğlu’nu etiketleyerek Nisan 2021 - Eylül 2021 arasında yapılan 754 bin 975 paylaşım incelendi. Bu incelemeler sonucu CHP ve Kılıçdaroğlu aleyhinde aylık bazda düzenli faaliyet gösteren “10-12 bin civarında trol hesap” tespit edildi. Bu hesapların da aylık “250-300 arasında paylaşım etiketi ürettiği” belirlendi. Raporda, “trollerin de kendi içlerinde bir düzeni olduğu, lider troller ve ona bağlı troller olduğu” bilgisi de paylaşıldı. Kılıçdaroğlu ve CHP hakkında hakaret içerikli paylaşımları yapan çoğu hesabın “kimliğini gizlediği” de belirtilen raporda, “Bu hesapların profilleri ya belirli bir siyasal partinin genel başkanının fotoğrafını ya da dini veya milli bir sembolü içeriyor” tespiti yer aldı. Raporda yer alan diğer tespitler ise şöyle:Küçük düşürücü etiketler: Trol hesapların bir diğer girişimi ise CHP ve Kılıçdaroğlu hakkında rencide edici ve küçük düşürücü hashtag’ler (chpkk, chpçöplüktür, baykemal vb.) üretilmesini özendirmek oluyor. Genellikle küçük ama etkileyici bi trol grubunun ürettiği bu etiketler, önce bot hesaplar yardımıyla gündeme sokuluyor, ardından çeperde hazır bekleyen trol hesapların devreye girmesiyle hem içerik üretiliyor hem de bunlar paylaşılıyor. Tüm yöntemlerde kendisini gösteren ortak trol davranışı, CHP’yi ama daha da çok Kılıçdaroğlu’nu etiketleyerek kamuoyu nezdinde parti ve liderin siyasal kimliğini negatif yönde etkilemek, afişe etmek oluyor.