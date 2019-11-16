Samanyolu Haber /Gündem / Akademik hayatın geldiği hal! Akademik çalışmada Whatsaap grubuna atıf yaptılar! /16 Kasım 2019 13:02

Akademik hayatın geldiği hal! Akademik çalışmada Whatsaap grubuna atıf yaptılar!

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Akan, akademik bir çalışmada yapılan skandal hatayı gündeme taşıdı.

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Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Pınar Akan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, akademik bir çalışmada yapılan skandal hatayı gündeme taşıdı. Akan'ın yaptığı paylaşımda, söz konusu akademik çalışmanın kaynakça bölümünde bir Whatsapp grubu da belirtiliyor. 

Çalışmanın nerede yayınlandığı ve kim tarafından yazıldığı bilgisini paylaşmayan Akan, "Asistan ve arkadaşlarımla whatsapp grubu kurup kaynakçada yer vermeyi nasıl akıl edemedik. Dipnotta atıfı nasıl yaptı acaba?" dedi. 




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