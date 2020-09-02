Akar’ın temsilcisi, 15 Temmuz öncesi ‘Böyle giderse TSK müdahale edecek’ demiş

15 Temmuz darbe girişiminin gerçekleştiği sırada Genelkurmay Başkanı olan ve hâlihazırda Milli Savunma Bakanlığı görevini yürüten Hulusi Akar hakkında çok şey yazılıp çizildi.





Özellikle darbe gecesi pozisyonuna dair farklı iddialar sıkça gündeme getiriliyor.





Öyle ki Akar’ın, Erdoğan sonrası bir Türkiye'de etkin bir aktör olmayı sürdürebileceği yorumları dahi yapılıyor.





İngilizce yayın yapan Nordic Monitor haber sitesi, Hulusi Akar'ın nisan 2016'da Washington Askeri Ataşesi aracılığıyla Amerikalılara anayasa ihlalleri devam ederse TSK'nın duruma müdahale edeceğini ilettiğini ortaya koyan mahkeme tutanaklarını paylaştı.





HULUSİ AKAR'IN DANIŞMANI ALBAY YIKILKAN ANLATTI





15 Temmuz sonrası tutuklanan dönemin Genelkurmay Başdanışmanı Albay Orhan Yıkılkan'ın mahkemede anlattığı olaya göre, Amerikan Savunma Bakanı Ash Carter'ın temsilcisi "AKP, Türkiye'yi Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet’in değerlerinden ve Batı'dan uzaklaştırıyor. TSK'nın bu konuda tavrı ne olacak?" sorusunu yöneltti.





Abdullah Bozkurt imzasıyla yayımlanan haberde aktarılana göre Akar'ı temsilen Washington'da bulunan Tuğgeneral Yavuz Çelik bu soruya, "Orgeneral Hulusi Akar da TSK de Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet’in en temel değerlerine bağlıdır. Mevcut iktidarın ülkeyi, Cumhuriyet’in değerlerinden uzaklaştırmasından da rahatsızlık duymaktadır. Eğer bu durum daha da ileriye götürülür, anayasadaki laiklik hukukunun üstünlüğü temel ilkeleri ihlal edilirse başında Orgeneral Hulusi Akar olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri bu duruma müsaade etmez ve müdahale eder." şeklinde cevap vermiş.









Albay Yıkılkan, Tuğgeneral Hakan Çelik'in 2016 yılı nisan ayındaki bu görüşme öncesi Genelkurmay Karargâhında Akar ile baş başa görüştüğünü ve Akar'ın bilgisi dışında böyle bir açıklama yapması durumunda bir gün bile görevinde kalamayacağını kaydetti.





"ÖNCEDEN GÜVENCE VERDİN"





Yıkılkan, Amerikalıların darbe girişimini Gülen cemaatinin yaptığına neden inanmadığı iddiasını da şöyle savundu:





"Şimdi Dunford geliyor (Amerikan Gen. Kur Bşk, diyorsun ki bunu F... yaptı bilmem ne.Ya senin temsilcin TSK müdahale edecek diye Dunford'a söylemedi mi üç ay önce?





Söyledi. Sen ne dersen de. İnanır mı, F... yaptı diye? Yav inanmaz. Dünya inanmaz. Niye inansın? Önceden güvence verdin, niye inansın? Mümkün değil inanması."





Açıkladığı görüşmeyi Akar'a rapor ettiğini belirten başdanışman Akar, mahkemeye gelseydi kendisine "Komutanım hani ben size şunu söyledim mi? Bunlar onaysız olur mu?" sorusunu soracağını söyledi.