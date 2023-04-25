Akar ve Fidan Moskova’da

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Suriye konulu 4’lü toplantı için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan Moskova’da





Türkiye-Rusya-Suriye-İran savunma bakanları ile istihbarat başkanları arasında gerçekleştirilecek dörtlü toplantıya katılmak üzere Moskova'ya giden Akar ve Fidan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas ile İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani'nin yanı sıra bu ülkelerin istihbarat başkanlarının yer alacağı dörtlü toplantıya katılacak.





Ayrıca Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın toplantı kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştireceği belirtiliyor.





Dörtlü Toplantının amacının buradaki sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesi ve bir an önce bölgeye barış ve huzurun hakim olması olduğunu, ilişkilerin, temasların karşılıklı saygı çerçevesinde devam ettiğini belirtti.





Suriye konulu 4’lü toplantılar, periyodik olarak Moskova’da düzenleniyor.