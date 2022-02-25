Samanyolu Haber /Gündem / Akaryakıta 1,5 liranın üzerinde zam: Motorinin fiyatı 17 lirayı geçti /25 Şubat 2022 18:18

Akaryakıta 1,5 liranın üzerinde zam: Motorinin fiyatı 17 lirayı geçti

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, dövizdeki artış sonrası petrol fiyatları yükseldi. Benzin ve motorinin litresine 1,5 TL’den fazla zam geldi. Motorinin litresi 17 lirayı geçti. Benzin ise 17 TL’ye yaklaştı.

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 Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 61 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 51 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara’da ortalama 15,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 16,85 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 15,15 liradan 16,76 liraya, İzmir’de 15,26 liradan 16,87 liraya çıkacak.

Ankara’da ortalama 15,57 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,08 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 15,48 liradan 16,99 liraya, İzmir’de 15,57 liradan 17,08 liraya yükselecek.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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