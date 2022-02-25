Putin'den yeni açıklama

Rusya'nın Ukrayna saldırısı 2. gününde de devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kameralar karşısına geçti ve çok sert açıklamalarda bulundu. Ukrayna Ordusu'na açık çağrıda bulunan Putin, "Ukrayna ordusu iktidarı indirirse, uzlaşmak kolay olur" dedi.



Bir kez daha Ukrayna Ordusu'na sesleniyorum. Kadınlarınızı ve çocuklarınızı canlı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin. Ukrayna ordusu iktidarı indirirse, uzlaşmak kolay olur.

Ukrayna askerlerine sesleniyorum. Bu milliyetçilerin sizleri kullanmasına izin vermeyin. Bu neo-nazilerle konuşmak yerine sizlerle konuşmak daha iyidir. Sizlerle bence iyi anlaşırız ama bu uyuşturucu bağımlısı insanlar ve neo-nazilerle, sizleri çevreleyen o pisliklerle tabii ki anlaşamayacağız.

Şu anda milliyetçilerle savaşıyoruz. Bunun dışında bize gelen bilgilere göre, neo-naziler de çok aktif patlamalar yapıyorlar şehir merkezlerinde. Planları, Rus askerleri tarafından ateş açmaya yol açmak. Provoke ediyorlar. Sivilleri vurduğumuzu söylemek için bunu yapıyorlar. Yabancı danışmanlardan, ABD'li danışmanlardan herhalde bilgi alıyorlar.

Askerlerimiz profesyonel şekilde görevlerini yapıyorlar. Kahramanlarımız halkımız ve anavatanımızın güvenliğini sağlıyor Şehirlerin merkez kısımlarına Kiev de dahil olmak üzere mevcudiyet sağladığını görüyoruz.

Rusya ordusuna ait tanklar Kiev'in kuzeyine ulaştı. Ukrayna'dan gelen müzakere masasına dönme çağrısına, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, "harekat Ukrayna ordusu teslim olana kadar sürecek" demişti. Ancak Kremlin'in, Ukrayna'yla müzakereler düzenlemek için Minsk'e delegasyon göndermeye hazır olduğu açıklandı.

Kremlin: Rusya, Ukrayna ile müzakere için Minsk'e delegasyon göndermeye hazır

Zaharova: Ukrayna'dan diplomatik ilişkilerin kesilmesiyle ilgili nota aldık



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın dün Moskova'ya diplomatik ilişkilerin kesilmesiyle ilgili nota gönderdiğini söyledi. Zaharova operasyonun amacıyla ilgili de açıklamalar yaptı.





Haftalık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'in Moskova'yla diplomatik ilişkileri kesmesinden üzüntü duyduklarını ancak tarihin her şeyi yerli yerine koyacağını umduklarını belirtti.

Zaharova, "Dün Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan diplomatik ilişkilerin kesildiğine dair bildirimin yer aldığı nota aldık. Anladığınız üzere, bu bizim seçimimiz değil. Diplomatik ilişkilerin kesilmesi, Kiev hükümetinin belirli bir amaca yönelik Rusofobik politikasının mantıklı bir sonucu" dedi.

Özel askeri harekatın amaçlarından birinin 'Kiev'deki kukla rejime Rusya vatandaşları da dahil barışçıl halka karşı işlediği suçların sorumluluğunu yüklemek' olduğunu vurgulayan Zaharova, harekatın Ukrayna'daki sivil nüfus için hiçbir tehdit oluşturmadığının altını çizdi.