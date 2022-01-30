Akaryakıta bu kez de brent petrol zammı geliyor

2021 yılında akaryakıt ürünlerine her beş günde bir zam yapıldı. Yeni bir akaryakıt zammının ise kapıda olduğu belirtildi. Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareket, benzin ve motorine yeni zammı gündeme getirdi. Sektör uzmanlarına göre benzin ve motorinin litre fiyatına 2 Şubat’ta 70-80 kuruş oranında zam gelebilir.







90 DOLARI AŞTI





Brent petrolün varili 90 doları aştı, sonra bir miktar gevşedi. Brent petrol, halen 88-89 dolardan işlem görüyor. Bu hafta başında küresel piyasalarda benzinin tonu 813, motorinin tonu 750 dolardı. Ürün fiyatı arttı. 4 gün içinde benzinin tonu 854 doları, motorinin tonu da 787 doları aştı.





YENİ ZAM TARİHİ 2 ŞUBAT







KRT’nin aktardığına göre sektör uzmanları, bu veriler çerçevesinde gelecek hafta ortasında benzin ve motorine 75-80 kuruş aralığında zam beklendiğini belirtti. Uzmanlar yaptığı açıklamada 2 Şubat’a dikkat çekerek, “Bugün gerek Brent petrol, gerekse de küresel piyasalarda ürünlerin kapanış verileri önemli. Bu trend devam ederse 2 Şubat Çarşamba günü benzin ve motorine zam yapılabilir” dedi.