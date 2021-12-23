Akaryakıtta indirim yapıldı ancak vatandaş sevinemeyecek; Çünkü...

Dolar ve euro'daki hızlı düşüşler akaryakıtta da kendini gösterdi. Benzinde 1,63, motorinde ise 1,65 lira indirime gidildi. İndirimler gece yarısından itibaren geçerli olacak. Ne var ki, bu indirimler ÖTV düzenlenmesi şeklinde yapıldı. Bu sebeple pompaya indirimler yansıtılmayacak. Dövizdeki yükselişle birlikte zamlı akaryakıt alan vatandaşlar, indirime karşın indirimli akaryakıt alamayacaklar.







Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "24/12/2021 tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 1,63 Motorinde 1,65 TL/LT indirim gerçekleşmiştir. İndirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.