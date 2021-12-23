Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye, Suriye'de yaşayan Kürt gruplardan ne istedi? /23 Aralık 2021 17:49

Türkiye, Suriye'de yaşayan Kürt gruplardan ne istedi?

Türkiye, Rusya ve İran’ın, Suriye konusunu ele aldığı üçlü zirve sonrası dikkat çeken bir açıklama geldi. Üç ülkenin bildirdiğine göre, Suriye’de yaşayan Kürtlerden Şam ile ilişkilerini iyileştirmeleri istendi.

SHABER3.COM

Türkiye ve Rusya, İran'la birlikte Suriye'nin geleceğine ilişkin yapılan istişarelerin ardından 22 Aralık'ta, Suriye'deki Kürtlere, Şam yönetimiyle ilişki kurmaları ve ayrılıkçı hırslarından vazgeçmeleri yönünde baskı yaptı.

“ENDİŞE DUYUYORUZ”

Reuters’ın haberine göre, Suriye’de yaşayan Kürtlerin Şam hükümetiyle ilişki kurmaları ve İran’la birlikte Suriye’nin geleceğini tartıştıktan sonra ayrılıkçı görüşlerden vazgeçmeleri için Rusya ve Türkiye’nin baskı yaptığı öne sürüldü.

Türkiye, Rusya ve İran’ın ortak yayınladıkları açıklamada, Suriye’nin toprak bütünlüğünün desteklendiği, yeni gerçeklikler yaratmaya yönelik tüm girişimlerin reddedildiği ve Fırat Nehri’nin doğusundaki ayrılıkçı grupların artan faaliyetlerinden endişe duyduklarını bildirdi.

Haberde, Suriye’de yaşayan Kürtlerin çözüm arayışında olduğu fakat Şam yönetiminin bu fikri tartışmaya istekli olmadığı iddia edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye, Suriye'de yaşayan Kürt gruplardan ne istedi? Sonraki Haber >>

Bakan Nebati'nin 'Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır' sözleri halka soruldu

Bakan Nebati'nin 'Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır' sözleri halka soruldu

Başkandan tepki çeken sözler

Başkandan tepki çeken sözler

Öğrencisini öldüresiye döven öğretmen serbest bırakıldı

Öğrencisini öldüresiye döven öğretmen serbest bırakıldı

Ekonomide dönen dolabı açıkladı

Ekonomide dönen dolabı açıkladı

Resmen Erdoğan, halkı aldatmak üzere bir operasyon yaptı

Resmen Erdoğan, halkı aldatmak üzere bir operasyon yaptı

Erdoğan'ı Sarayında ziyaret eden hahamlar, sağlığı için dua etti

Erdoğan'ı Sarayında ziyaret eden hahamlar, sağlığı için dua etti

Dövize endeksli TL mevduat planı boş

Dövize endeksli TL mevduat planı boş

Susurluk hükümlüsünün öldürüldüğü çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı

Susurluk hükümlüsünün öldürüldüğü çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı

Erdoğan TUSKON’u yatırıma çağırdı

Erdoğan TUSKON’u yatırıma çağırdı

Erdoğan dün aslında seçim tarihini açıkladı

Erdoğan dün aslında seçim tarihini açıkladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:10:32