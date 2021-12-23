Türkiye, Suriye'de yaşayan Kürt gruplardan ne istedi?

Türkiye ve Rusya, İran'la birlikte Suriye'nin geleceğine ilişkin yapılan istişarelerin ardından 22 Aralık'ta, Suriye'deki Kürtlere, Şam yönetimiyle ilişki kurmaları ve ayrılıkçı hırslarından vazgeçmeleri yönünde baskı yaptı.







“ENDİŞE DUYUYORUZ”





Reuters’ın haberine göre, Suriye’de yaşayan Kürtlerin Şam hükümetiyle ilişki kurmaları ve İran’la birlikte Suriye’nin geleceğini tartıştıktan sonra ayrılıkçı görüşlerden vazgeçmeleri için Rusya ve Türkiye’nin baskı yaptığı öne sürüldü.





Türkiye, Rusya ve İran’ın ortak yayınladıkları açıklamada, Suriye’nin toprak bütünlüğünün desteklendiği, yeni gerçeklikler yaratmaya yönelik tüm girişimlerin reddedildiği ve Fırat Nehri’nin doğusundaki ayrılıkçı grupların artan faaliyetlerinden endişe duyduklarını bildirdi.





Haberde, Suriye’de yaşayan Kürtlerin çözüm arayışında olduğu fakat Şam yönetiminin bu fikri tartışmaya istekli olmadığı iddia edildi.