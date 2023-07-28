Samanyolu Haber /Gündem / Akbelen'de katliama devam eden YK Enerji kendisini böyle savundu: Kesilmek için dikildiler /28 Temmuz 2023 19:48

Akbelen'de katliama devam eden YK Enerji kendisini böyle savundu: Kesilmek için dikildiler

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı’nda, vatandaşların günlerdir ağaç kesimlerine karşı direnişine yönelik, iştirak şirketlerden YK Enerji ‘Yargısal bir engel yok’ açıklaması yaptı.

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Yeniçağ'da yer alan habere göre Akbelen Ormanı'nda bölge halkının günlerdir süren direnişi sürmeye devam ediyor. Direnen vatandaşlara kimi zamanda Jandarma tarafından biber gazı ile müdahale ediliyor.

Bölgede yapılmaya çalışılan kömür madeni sahasını genişletme çalışmasını yürüten şirketlerden birisi olan YK Enerji, bugün yaptığı açıklama ile ağaç kıyımına karşı kendisini savunmaya çalıştı.

Açıklamasında, 3 bin 100 kişinin bu projede istihdam edildiği belirtilerek, “İlk ünitesi 1987 yılında faaliyete geçen santraller bugün bölgenin en büyük işvereni konumundadır. Büyük çoğunluğu bölge halkından olan 3 bin 100 kişi istihdam edilmekte ve aileleriyle birlikte yaklaşık 15 bin kişinin geçimini sağlamaktadır” ifadelerine yer verildi.

‘'YARGISAL BİR ENGEL YOK''

Akbelen Ormanları'nın ''özel nitelikli bir alan olmadığı ve ''odun dışı ürün'' olarak savunulduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Akbelen ormanı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yüzde 93’ü endüstriyel odun üretimi fonksiyonlu, yüzde 7’si ise 'odun dışı ürün' olarak planlamış ve ülkemizin birçok bölgesinde de var olan 'kesime tabi ekonomik fonksiyonlu plantasyon (ağaçlandırma) alanı' olarak tanımlanmıştır.

Akbelen orman bölgesiyle ilgili yapılmış olan teknik inceleme raporlarında yer alan 1964 tarihli hava haritalarında görüleceği gibi söz konusu bölge büyük çoğunluğu sonradan yetiştirme bir orman olup, ekosistemi birbirine bağlayan özelliği bulunmamaktadır.

Akbelen ormanı, bağlı bulunduğu Kayadere ve Karacahisar orman işletme şefliklerinin orman alanlarının yüzde 0,29’u kadardır.

Milli park, tabiat parkı, sit alanı, muhafaza ormanı, gen koruma ormanı vb. ekolojik veya sosyokültürel fonksiyonlu orman gibi özel nitelikli alanlardan değildir ve özel nitelikli alanlara komşuluğu bulunmamaktadır.

Akbelen ormanıyla ilgili açılan çeşitli davalarda 3 farklı bilirkişi heyetinin incelemeleri sonucu söz konusu süreçlerde yargısal bir engel kalmamıştır.”

“3 MİLYON FİDAN DİKTİK”

Ağaç katliamını 'kesilmek için dikildiklerini' öne süren şirket, açıklamasına şunları ekledi:

“Şirketimiz ile Orman Genel Müdürlüğü arasında 2020 yılında imzalanan ‘Gönüllü Ağaçlandırma İş birliği’ protokolüyle ülkemiz genelinde 3 milyon fidan dikimi gerçekleştirilmiş ve söz konusu miktar 2000 futbol sahası büyüklüğünde bir alana denk gelmektedir.

Hedefimiz bu sayıyı 2025 yılı sonuna kadar 5 milyona çıkarmaktır.”
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