Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’da peş peşe patlamalar /28 Temmuz 2023 19:37

Rusya’da peş peşe patlamalar

Rusya Savunma Bakanlığı, Rostov Bölgesi’ndeki Taganrog şehrine Ukrayna’nın füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Rusya'nın Samara şehrindeki petrol rafinerisinin bulunduğu alanda da patlama yaşandığı bildirildi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın şehrindeki patlamaya ilişkin “Kiev rejimi, Rostov Bölgesi'nde Taganrog şehrinin konut altyapısına yönelik saldırı versiyonuna dönüştürülen S-200 hava savunma sisteminin füzesiyle terör saldırısı gerçekleştirdi.” ifadesi kullanıldı.

Rus hava savunma sisteminin Ukrayna füzesini tespit ettiği ve havada durdurduğu kaydedilen açıklamada, vurulan füzenin parçalarının Taganrog topraklarına düştüğü aktarıldı.

Açıklamada, “Kiev rejimi tarafından gerçekleştirilen terör saldırısı sonucu çok sayıda bina hasar aldı ve siviller zarar gördü.” denildi.

Öte yandan Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev, Rus hava savunma sistemlerinin Azak bölgesinde ikinci bir füzenin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Golubev, daha önce yaptığı açıklamada, Taganrog şehir merkezine bir roketin düştüğünü bildirmişti. Patlamada herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, 10'dan fazla kişinin yaralandığı ifade edilmişti. ???????

BİR PATLAMA DA SAMARA’DA YAŞANDI

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Enformasyon Politikası Komitesi Başkanı Aleksandr Hinşteyn, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Samara’da bir patlama yaşandığını belirtti.

Patlamanın bir petrol rafinerisinin bulunduğu alanda gerçekleştiğini kaydeden Hinşteyn, “İlk belirlemelere göre, bir patlayıcı yerleştirilmiş. Neyse ki ciddi bir hasar veya can kaybı olmadı.” ifadelerini kullandı.
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