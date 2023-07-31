Samanyolu Haber /Ekonomi / Akbelen'i talan eden LİMAK'ın, özelleştirme borcu böyle buharlaştırılmış! /31 Temmuz 2023 08:12

Akbelen'i talan eden LİMAK'ın, özelleştirme borcu böyle buharlaştırılmış!

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Yeniköy-Kemerköy Santralleri'nin özelleştirilmesi sonrası iki şirketin kamu borçlarını nasıl buharlaştırdığını açıkladı.

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Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen Ormanı'nda Yeniköy-Kemerköy Santrali'ni işleten YK Enerji'nin ağaç katliamı devam ederken; yaşananlara ilişkin yeni skandallar ortaya çıkıyor.

LİMAK ve IC İÇTAŞ'ın ortaklığı YK Enerji'nin Akbelen Ormanı'nda kesim yapma izninin 2021 yılında sona erdiği bugün ortaya çıkmıştı.

ÖZELLEŞTİRME BORCU BUHAR OLMUŞ

Söz konusu gelişmenin ardından yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

2014 yılında Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali'nin özelleştirilmesi ihalesinin kazan LİMAK ve IC İÇTAŞ özelleştirme borçlarını, Dolar’dan TL’ye çevirerek borcun yüzde 21,21’ini buharlaştırdığı ifade edildi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı belgelerle kamu zararının 566 milyon 690 bin 160 dolar olduğunu da duyurdu.

Yavuzyılmaz, "AK Parti’nin IC İçtaş ve Limak’a ait Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerindeki özelleştirme borçlarını, Dolar’dan TL’ye çevirerek borcun %21,21’ini buharlaştırdığını tespit ettik. Kamu zararı: 566.690.160 Dolar! 566 Milyon Dolar" ifadelerini kullandı.
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