Samanyolu Haber /Gündem / Hipodrom meydan muhaberesi!: Çok sayıda yaralı var /31 Temmuz 2023 08:21

Hipodrom meydan muhaberesi!: Çok sayıda yaralı var

İzmir Buca’da bulunan hipodromda at sahipleri arasında sıra nedeniyle kavga meydana geldi. 6 kişinin yaralandığı kalabalık grubun küreklerle...

SHABER3.COM

İzmir Buca’da bulunan hipodromda at sahipleri arasında sıra nedeniyle kavga meydana geldi. 6 kişinin yaralandığı kalabalık grubun küreklerle birbirlerine girdikleri kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün, Şirinyer Hipodromu’nda meydana geldi.

Atlarını muayene ettirmek isteyen at sahipleri arasında sıra kavgası meydana geldi. Meydan muhaberesini aratmayan kavgada, şahıslar ellerine aldıkları küreklerle birbirlerine saldırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine hipodroma çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri kalabalık grubu sakinleştirerek olayın daha da büyümesini engellerken, yaşanan olaylarda 6 kişi yaralandı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri yapılırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. At sahiplerinden oluşan kalabalık grubun ellerinde küreklerle yaptıkları kavga ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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