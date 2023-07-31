Samanyolu Haber /Gündem / Esenyurt'ta dikkat çeken rahatlık: Sicilleri suç dolu ama hepsi silahlı /31 Temmuz 2023 08:36

Esenyurt'ta dikkat çeken rahatlık: Sicilleri suç dolu ama hepsi silahlı

İstanbul Esenyurt’ta tekel bayisine yapılan ve iki gencin yaşamını yitirdiği silahlı baskının görüntüleri infial yarattı. Silahlı saldırganların kabarık sicillerine karşın bellerinde silahla serbest gezmelerine tepki yağdı. Saldırganlardan sadece biri yakalanabildi.

SHABER3.COM

Son günlerde artış gösteren ve sosyal medyada infiale neden olan silahlı saldırılar gündemde geniş yer tutmaya başladı.

İstanbul Esenyurt’ta bir tekel bayisinde gerçekleşen silahlı saldırıda iki kişinin yaşamını yitirmesi kamuoyunun tepkisini topladı. Bir tekel bayinde gerçekleşen Murat Özer, Azat Ö., Tarık Ö., Servet Ö. isimli dört silahlı saldırgan tarafından gerçekleştirilen saldırıda 21 yaşındaki Batuhan Bayındır ve 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen yaşamını yitirdi. Kameralara yansıyan saldırı anı sosyal medyada paylaşıldı. Saldırının bir alacak verecek meselesinden işlendiği iddia edildi. Saldırganlardan Murat Özer polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmaların devam ettiği belirtildi.

SİLAHLAR SUSMADI

Çağlayan’da bir iş yerinin önünde arkadaşlarıyla sohbet eden Musa Gavur, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Gaziantep Nizip’te de bir cenaze namazında çıkan silahlı kavgada ise 1’i ağır 5 kişi yaralındı.

‘HAPİS CEZASI BULUNUYOR’

Gerçekleşen silahlı olaylara ilişkin değerlendirmede bulunan Avukat Celal Ülgen, “6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun’la ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin ülkeye sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması yasaklanmıştır. Bu kanun hükümlerine muhalif olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satanlar, satmaya tavassut edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilmektedir” hatırlatmasında bulundu.

Yasaklara karşın çeşitli silahlı saldırılar sonucunda birçok yurttaşın yaşamını yitirdiğini vurgulayan Ülgen, “Silahlı çatışmalar göstermektedir ki ülkemiz nerede ise silah cenneti durumuna getirilmiştir. Bir yandan etkin bir kontrol ve denetim yapılmaması diğer yandan bazı iktidar yanlısı grupların bilinçli olarak silahlanma çabası ve politikası nedeniyle bu konunun ülkemiz için daha can yakıcı boyutlara ulaşacağı bilinmelidir” dedi.

‘CESARETİ AKP’DEN ALIYORLAR’

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da yasadışı işlerin yaygınlaşmasının ve kentlerde bu konudaki gettolaşmanın olağan karşılanmasının insanların suça karışma eğilimini artırdığını belirtti. Bakan, AKP politikalarının suçu artırdığına değinerek “Suça karışanın cesareti bir yandan gettolaşmanın verdiği ‘kalabalık hissi’nden diğer yandan da hem AKP’nin cezasızlık politikasından hem de mafyatik tarza verdiği üstü örtülü destekten kaynaklanıyor. Suçluların cezaevinden çıkıp ilk iş olarak siyasi parti liderleri ile fotoğraf verdiği bir iklimde suçlu olmak itibar görüyor” dedi.

Bireysel silahlanmanın yaygınlaşmasına da vurgu yapan Bakan, “Hiçbir suça karışmamış insanları attığı tweet’ten gözaltına alan yargı, başkentin göbeğinde bir akademisyeni infaz eden bir mafya elemanına aynı hukuku işletmiyor” değerlendirmesinde bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Esenyurt'ta dikkat çeken rahatlık: Sicilleri suç dolu... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:58:50